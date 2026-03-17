СМИ: Белый дом начал операцию в Иране без стратегии

США начали операцию в Иране, не продумав стратегию и последствия эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет New York Times.

Издание отмечает, что Белый дом начал военные действия, не разъяснив народу и всему миру свои планы. Вероятно, изначально у Вашингтона не было специальной стратегии.

В частности, США не продумали, как быть с перебоями с поставками нефти и ростом цен на энергоносители. Издание отмечает, что пока операция в отношении Ирана «не внушает уверенности».

Между тем член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в беседе с НСН заявил, что страны Группы семи не могут оказать давление на президента США Дональда Трампа, чтобы тот остановил военную операцию на Ближнем Востоке.

