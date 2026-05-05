Жители Петербурга массово жалуются на сбой работы мобильного интернета
5 мая 202601:01
Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на сбой работы мобильного интернета, сообщают «Осторожно, новости».
Сообщения о проблемах начали поступать несколько часов назад. Ранее местным жителям пришли уведомления от сотовых операторов о том, что в городе отключат интернет «в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий».
Ранее стало известно, что спрос на кроссворды и судоку в РФ вырос на 30% из-за проблем с интернетом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
