Нефть подорожала до максимума с июля 2022 года из-за войны в Иране

Мировые цены на нефть достигли максимальных значений с июля 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Средняя цена нефти в апреле составила $103,91 за баррель, что на 36,5% выше показателя годичной давности ($65,91). Значение достигло максимума с июля 2022 года, когда сырье стоило $105,08 за баррель.

Стоимость марки Brent в апреле выросла до $120,42 за баррель — примерно на 44% больше по сравнению с $67,75 годом ранее. Это самый высокий показатель с июля 2022 года, когда цена составляла $120,08 за баррель.