Нефть подорожала до максимума с июля 2022 года из-за войны в Иране
Мировые цены на нефть достигли максимальных значений с июля 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.
Средняя цена нефти в апреле составила $103,91 за баррель, что на 36,5% выше показателя годичной давности ($65,91). Значение достигло максимума с июля 2022 года, когда сырье стоило $105,08 за баррель.
Стоимость марки Brent в апреле выросла до $120,42 за баррель — примерно на 44% больше по сравнению с $67,75 годом ранее. Это самый высокий показатель с июля 2022 года, когда цена составляла $120,08 за баррель.
Аналитики связывают текущую динамику с геополитической напряженностью в регионе Персидского залива и ограничениями на ключевых маршрутах поставок углеводородов.
Ранее аналитик Юшков предрек обвал цен на нефть до 30 долларов из-за последних решений властей ОАЭ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
