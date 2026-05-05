СМИ: В крупных городах России звучат серены из-за ракетной опасности
5 мая 202602:01
Режим ракетной опасности введён в нескольких регионах России, сообщает Baza.
Сирены звучат в крупных городах. Оповещение действует в Татарстане, Самарской, Пензенской, Свердловской областях и ряде других регионов.
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы. Всего в РФ из-за воздушной угрозы закрыты более десятка аэропортов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: В крупных городах России звучат серены из-за ракетной опасности
- В Омске арестовали подрядчика «Роскосмоса», похитившего 545 млн рублей
- Жители Петербурга массово жалуются на сбой работы мобильного интернета
- Спрос на кроссворды и судоку в РФ вырос на 30% из-за проблем с интернетом
- Медведев назвал Зеленского и Пашиняна русофобами
- Меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи утвердило правительство РФ
- Во время выступления Трампа у Белого дома произошла стрельба
- СМИ: Стрельба произошла рядом с Белым домом в Вашингтоне
- Нефть подорожала до максимума с июля 2022 года из-за войны в Иране
- Миллиардер из Forbes Колесников призвал обложить курьеров налогами