СМИ: В крупных городах России звучат серены из-за ракетной опасности

Режим ракетной опасности введён в нескольких регионах России, сообщает Baza.

Средства ПВО перехватили более сотни украинских беспилотников за пять часов

Сирены звучат в крупных городах. Оповещение действует в Татарстане, Самарской, Пензенской, Свердловской областях и ряде других регионов.

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы. Всего в РФ из-за воздушной угрозы закрыты более десятка аэропортов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/admbryansk
