Медведев назвал Зеленского и Пашиняна русофобами

Так политик отреагировал их встречу в Ереване и общение на английском языке. Зампред указал, что «два русофоба отлично владеют русским», хотя общались на английском языке. Медведев допустил, что использование английского могло быть «рассчитано на камеру».

«Не хватает только Трампа с Вэнсом, чтобы принять у неучей зачет по английскому», - отметил политик.

До этого в Госдуме высказались о выборе английского языком для переговоров Пашиняна и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

