Медведев назвал Зеленского и Пашиняна русофобами
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал в Telegram президента Украины Владимира Зеленского и главу правительства Армении Никола Пашиняна «русофобами».
Так политик отреагировал их встречу в Ереване и общение на английском языке. Зампред указал, что «два русофоба отлично владеют русским», хотя общались на английском языке. Медведев допустил, что использование английского могло быть «рассчитано на камеру».
«Не хватает только Трампа с Вэнсом, чтобы принять у неучей зачет по английскому», - отметил политик.
До этого в Госдуме высказались о выборе английского языком для переговоров Пашиняна и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Медведев назвал Зеленского и Пашиняна русофобами
- Меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи утвердило правительство РФ
- Во время выступления Трампа у Белого дома произошла стрельба
- СМИ: Стрельба произошла рядом с Белым домом в Вашингтоне
- Нефть подорожала до максимума с июля 2022 года из-за войны в Иране
- Миллиардер из Forbes Колесников призвал обложить курьеров налогами
- Судья извинился перед обвиняемым в попытке покушения на Трампа
- Психолог: Чтение новостей может вызвать посттравматическое расстройство
- СМИ: Иран назвал пожары на нефтяных объектах ОАЭ «следствием авантюры США»
- Бритни Спирс признала вину в вождении в нетрезвом виде