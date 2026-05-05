Медведев назвал Зеленского и Пашиняна русофобами

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал в Telegram президента Украины Владимира Зеленского и главу правительства Армении Никола Пашиняна «русофобами».

СМИ: В рамках саммита ЕПС в Ереване пройдёт отдельная сессия, посвящённая Украине

Так политик отреагировал их встречу в Ереване и общение на английском языке. Зампред указал, что «два русофоба отлично владеют русским», хотя общались на английском языке. Медведев допустил, что использование английского могло быть «рассчитано на камеру».

«Не хватает только Трампа с Вэнсом, чтобы принять у неучей зачет по английскому», - отметил политик.

До этого в Госдуме высказались о выборе английского языком для переговоров Пашиняна и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:АрменияНикол ПашинянУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры