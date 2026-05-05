В Госдуме предложили отменить часть госпошлин для участвующих в СВО мигрантов
В Госдуму внесен правительственный проект закона, в случае принятия которого от ряда госпошлин будут освобождены мигранты и члены их семей.
Документ размещен в базе нижней палаты парламента. Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. Документ разрешает не платить госпошлину за приобретение российского гражданства или получение вида на жительство для «иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ или воинских формированиях сроком на один год».
Это же касается членов их семей. Помимо этого, от пошлины освободят лиц, которые ранее были гражданами РФ, и участников госпрограммы переселения соотечественников и их родственников.
Ранее стало известно, что в России могут ввести ограничения для бывших иностранцев при получении жилищных сертификатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
