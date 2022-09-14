«Мир и никакой войны»: Грузия не хочет открывать «второй фронт» против России
Украинские власти призывают Грузию «освободить» Южную Осетию и Абхазию, однако грузины выступают против военных действий.
Власти Грузии после призывов представителей Украины открыть «второй фронт» против России готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу. Об этом заявил в эфире грузинского «Первого канала» председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Судя по выступлению политика, сам он не в восторге от этой идеи.
«К сожалению, высокопоставленные чиновники правительства Украины не могут скрыть желание открыть в Грузии второй фронт и вовлечь Грузию в военный конфликт, который сейчас происходит на Украине», - цитирует его «Sputnik Грузия».
Ранее с призывами к грузинам «предпринять конкретные шаги по освобождению Южной Осетии и Абхазии» обратился член Верховной рады Украины Федор Вениславский. Кроме того, с призывами к Тбилиси выступал глава СНБО Украины Алексей Данилов, а также советники руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович.
«Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения», - предложил спросить жителей Грузии Кобахидзе.
При этом в мае премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал грузинскому народу мир с Россией и сказал, что страна не будет вовлечена в военные конфликты. По его словам, стабильность, развитие страны и мир являются достижением основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Премьер-министр страны также отмечал, что власти не будут поддаваться провокациям оппозиции, желающей внести «деструктивность» в ситуацию в стране.
«Мы даем гарантию нашему населению, что мир будет долгосрочным. Никакого второго фронта, никакой войны в стране не будет — наоборот, будет развитие, строительство и мир», - приводит его слова РИА Новости.
Между тем представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться и к санкциям против России. В свою очередь грузинский народ также не поддерживает введение ограничений. Как сообщал ТАСС в июне со ссылкой на опрос компании GORBI, почти 70% жителей Грузии не хотят, чтобы их страна присоединялась к санкционной войне против России. Кроме того, 77,6% грузин согласны со стремлением властей не вовлекать страну в российско-украинский конфликт.
Тем временем Грузия настроена по отношению к России не так дружественно, как кажется на первый взгляд. Так, на фоне спецоперации в Грузию стали уезжать россияне, однако в последнее время им начали отказывать во въезде. Как сообщило 13 сентября генконсульство РФ в Трабзоне, некоторым российским гражданам отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины. В дипмиссии отметили, что жалобы на отказ во въезде на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи» поступают в консульство несколько раз в неделю.
«К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют», — приводит РБК сообщение генконсульства.
При этом еще 26 августа в дипмиссии сообщали о том, что участились случаи отказа россиянам в проезде на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска. В том же месяце генконсульство фиксировало случаи отказа в проезде в Грузию «практически ежедневно». Среди тех, кого не пропустили в «Сарпи», в представительстве перечисляли жителей Северо-Кавказского федерального округа, Республики Крым, граждан ДНР или ЛНР с российским гражданством.
Кроме того, несмотря на данные опросов, далеко не все граждане Грузии относятся к россиянам лояльно. Например, во вторник, 13 сентября, трех русскоговорящих туристов из Казахстана со скандалом выгнали из автобуса в Грузии за пророссийское высказывание. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Протесты в мире».
Начало конфликта не было снято на видео, однако оператор упомянул, что ссора с пассажирами началась из-за озвученного ими лозунга «Слава России». В ответ на это грузинские пассажиры на русском языке попросили туристов «заткнуться» и «езжать в свою Россию». Помимо этого, люди в автобусе начали настаивать, что такой лозунг не должен звучать на территории Грузии. Со своей стороны, русскоговорящая женщина ответила, что она с семьей не имеет никакого отношения к России, так как они приехали на отдых из Казахстана.
Грузия не вводила свои санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, отмечала президент страны Саломе Зурабишвили. Как заявлял ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие только потому, что не хочет нового конфликта на своей территории.
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