«Мир и никакой войны»: Грузия не хочет открывать «второй фронт» против России

При этом в мае премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал грузинскому народу мир с Россией и сказал, что страна не будет вовлечена в военные конфликты. По его словам, стабильность, развитие страны и мир являются достижением основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Премьер-министр страны также отмечал, что власти не будут поддаваться провокациям оппозиции, желающей внести «деструктивность» в ситуацию в стране.

«Мы даем гарантию нашему населению, что мир будет долгосрочным. Никакого второго фронта, никакой войны в стране не будет — наоборот, будет развитие, строительство и мир», - приводит его слова РИА Новости.

Между тем представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться и к санкциям против России. В свою очередь грузинский народ также не поддерживает введение ограничений. Как сообщал ТАСС в июне со ссылкой на опрос компании GORBI, почти 70% жителей Грузии не хотят, чтобы их страна присоединялась к санкционной войне против России. Кроме того, 77,6% грузин согласны со стремлением властей не вовлекать страну в российско-украинский конфликт.