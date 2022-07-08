СМИ: В ДНР уничтожили колонну ВСУ с грузинскими наемниками

Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками, в результате было ликвидировано порядка 30 боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

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По его словам, наемники отступали на нескольких десятках машин и пикапах, когда союзные силы сработали «очень точно».

«Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», - сказал собеседник агентства.

В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти, напоминает Ura.ru. Между тем в Минобороны России заявляли, что российские ВКС нанесли удары высокоточным оружием по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в Константиновке, в результате чего были уничтожены до 80 польских наемников, подчеркивает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаемникиДНР
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