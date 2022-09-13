Генконсульство РФ сообщило об отказах Грузии на въезд россиян

Некоторым россиянам без объяснения причин отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Генконсульство России в Трабзоне.

Грузия не станет вводить визы для граждан России

Отмечается, что гражданам РФ несколько раз в неделю отказывают во въезде через турецко-грузинский автомобильный пункт пропуска «Сарпи».

«К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют», — рассказали в диппредставительстве.

В конце августа в генконсульстве сообщали об участившихся случаях отказа гражданам РФ во въезде через пункт «Сарпи». Отмечалось, что «практически ежедневно» в Грузию не пропускали имеющих российское гражданство жителей Северного Кавказа, Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
ТЕГИ:КонсульствоРоссиянеГрузия
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