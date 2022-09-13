Генконсульство РФ сообщило об отказах Грузии на въезд россиян
Некоторым россиянам без объяснения причин отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Генконсульство России в Трабзоне.
Отмечается, что гражданам РФ несколько раз в неделю отказывают во въезде через турецко-грузинский автомобильный пункт пропуска «Сарпи».
«К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют», — рассказали в диппредставительстве.
В конце августа в генконсульстве сообщали об участившихся случаях отказа гражданам РФ во въезде через пункт «Сарпи». Отмечалось, что «практически ежедневно» в Грузию не пропускали имеющих российское гражданство жителей Северного Кавказа, Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в досрочном освобождении
- Директор оборонного завода задержан в Подмосковье по делу о госизмене
- СМИ: Минпромторг обновил концепцию развития микроэлектроники до 2030 года
- Генконсульство РФ сообщило об отказах Грузии на въезд россиян
- В НМ ЛНР заявили о прибытии в Краматорск иностранных офицеров
- Российский Ми-35 уничтожил бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом
- В Херсонской ВГА призвали отодвинуть линию фронта в сторону Николаева
- Володин: США милитаризируют Киев и толкают на новые преступления
- В Германии заявили, что США хотят разорить Европу и помешать дружбе ФРГ и России
- Эксперт напомнила россиянам о выплатах за долгий брак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru