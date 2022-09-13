Власти Грузии могут организовать референдум по вопросу войны с РФ

Такое заявление сделал глава правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Кобахидзе. По его словам, власти будут действовать так, как пожелает народ.

Ранее в конце августа сообщалось, что некоторым россиянам без объяснения причин отказывают в пропуске на территорию Грузии.

