В Грузии призвали полицию пресекать провокации в отношении россиян
В Грузии глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обратился к правоохранительным органам страны с призывом не допустить любых провокаций против граждан России, сообщает газета Коммерсант.
По его словам, партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» пытается всеми силами разжечь ксенофобские настроения в республике в отношении россиян, приехавших на отдых или постоянно проживающих в Грузии.
«Партия войны и измены готовит провокации против граждан России», — подчеркнул Кобахидзе.
Он также отметил, что у тех, кто разжигает кампанию против россиян нет ничего общего с грузинскими и европейскими ценностями, потому что ксенофобия и шовинизм никогда не были и не будут частью грузинской культуры.
Кобахидзе считает, что партия Саакашвили намерена втянуть Грузию в военный конфликт с Россией, что приведет к тяжелейшему удару по экономике страны и её населению.
«Действующее руководство республики сделает всё, чтобы не допустить этого», - добавил глава партии «Грузинская мечта».
Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в Грузии возмущены проделками «лобби Саакашвили» в ЕС.
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