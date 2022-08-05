В Грузии призвали полицию пресекать провокации в отношении россиян

В Грузии глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обратился к правоохранительным органам страны с призывом не допустить любых провокаций против граждан России, сообщает газета Коммерсант.

По его словам, партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» пытается всеми силами разжечь ксенофобские настроения в республике в отношении россиян, приехавших на отдых или постоянно проживающих в Грузии.

«Партия войны и измены готовит провокации против граждан России», — подчеркнул Кобахидзе.

Он также отметил, что у тех, кто разжигает кампанию против россиян нет ничего общего с грузинскими и европейскими ценностями, потому что ксенофобия и шовинизм никогда не были и не будут частью грузинской культуры.

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Кобахидзе считает, что партия Саакашвили намерена втянуть Грузию в военный конфликт с Россией, что приведет к тяжелейшему удару по экономике страны и её населению.

«Действующее руководство республики сделает всё, чтобы не допустить этого», - добавил глава партии «Грузинская мечта».

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в Грузии возмущены проделками «лобби Саакашвили» в ЕС.


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ФОТО: police.ge
ТЕГИ:СаакашвилиПровокацииРоссиянеГрузия
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