Рассмотрение вопросов о статусе кандидата в ЕС для Грузии перенесено на 2023 год
Еврокомиссия приняла решение отложить оценку проведенных Грузией реформ для предоставления статуса кандидата в члены ЕС до 2023 года. Об этом сообщил на заседании международного комитета Европарламента глава группы ЕК по Грузии и Молдавии Майкл Рупп.
«После осторожного обсуждения мы приняли решение не торопить политическую элиту Грузии в попытках достичь деполяризации, чтобы сесть за один стол переговоров, и тщательно работать над реформами», — отметил Рупп.
По его словам, за год грузинские власти смогут подготовить более подробный отчет по всем ключевым задачам.
После того как Еврокомиссия предоставила Грузии лишь «европейскую перспективу» вместо статуса кандидата, Тбилиси обязали выполнить ряд задач до конца года, чтобы получить такой статус.
Ранее ЕС одобрил получение Украиной и Молдавией статуса кандидатов в объединение.
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