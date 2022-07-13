Рассмотрение вопросов о статусе кандидата в ЕС для Грузии перенесено на 2023 год

Еврокомиссия приняла решение отложить оценку проведенных Грузией реформ для предоставления статуса кандидата в члены ЕС до 2023 года. Об этом сообщил на заседании международного комитета Европарламента глава группы ЕК по Грузии и Молдавии Майкл Рупп.

«После осторожного обсуждения мы приняли решение не торопить политическую элиту Грузии в попытках достичь деполяризации, чтобы сесть за один стол переговоров, и тщательно работать над реформами», — отметил Рупп.

По его словам, за год грузинские власти смогут подготовить более подробный отчет по всем ключевым задачам.