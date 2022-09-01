Грузия не станет вводить визы для граждан России

Кобахидзе подчеркнул, что все требования радикальной оппозиции ввести визы являются спекуляциями, связанными с пропагандой.

«Действующие власти заинтересованы в исключении любых рисков, связанных с нахождением россиян в Грузии, и всё находится под контролем соответствующих органов», — отметил он.

Ранее ряд стран ЕС намерены ограничить пересечение своих границ для россиян с шенгенским визами.

