Грузия не станет вводить визы для граждан России

Тбилиси не собирается вводить визовый режим для граждан России. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время нет никаких рисков при нахождении в республике российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать прежний режим.

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Кобахидзе подчеркнул, что все требования радикальной оппозиции ввести визы являются спекуляциями, связанными с пропагандой.

«Действующие власти заинтересованы в исключении любых рисков, связанных с нахождением россиян в Грузии, и всё находится под контролем соответствующих органов», — отметил он.

Ранее ряд стран ЕС намерены ограничить пересечение своих границ для россиян с шенгенским визами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияРоссиянеВизыГрузия
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