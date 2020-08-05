Лукашенко рассказал о «пожаре до Владивостока». В России решили, что президент бредит

С ним солидарен замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, который в эфире НСН также связал выступления Лукашенко с предвыборным периодом.

«Это предвыборный спектакль, рассчитанный на то, чтобы в Кремле не выдержали нервы. С ним начнут ответную полемику, схватку и таким образом он выведет себя на уровень руководства великой державы. Он как бы спорит с этим титаном, с этой имперской Россией. Таким образом поднимает себя в глазах значительной части своих избирателей. На это и рассчитано», - сказал Жарихин.

Но это в первую очередь четкий месседж Западу, подчеркнул эксперт. «Не так много белорусских избирателей, стремящихся на Запад, поверят в искренность устремлений Лукашенко на Запад. Он это прекрасно понимает. У него сейчас задача обострить отношения с Россией до такой степени, чтобы его фальсификации при подсчете голосов не привели к реальным и серьезным санкциям со стороны Запада. Таков у него расчет. А дальше он собирается эксплуатировать атомную электростанцию, которую мы ему построили на свои деньги», - напомнил он.

По словам собеседника НСН, в таком изменении риторики главы Белоруссии виновато, прежде всего, российское руководство.

«У нас приучили его к безответственности в отношении своих поступков и высказываний. Все это вылилось в то, что мы с вами наблюдаем сейчас. Это наша вина, России, до чего он дошел, до прямых угроз нам. Как Беларусь будет жить, когда Лукашенко поджег все мосты? Они еще не все сгорели, но горят. Но вопрос, как мы будем после этого провала в Белоруссии у себя здесь жить. Эта история не идет в плюс нашей власти», - признал политолог.

Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы РФ Ярослав Нилов в эфире НСН прокомментировал слова Лукашенко о том, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские и подтвердил - среди наших народов "никакого братства и добрососедства нет".

«Пока все хорошо и экономически выгодно – они братья, как только что-то пошло вразрез интересам белорусской стороны, тут же начинаются обвинения и замена статуса. Та же ситуация была и с Украиной. Эта игра статусами сопровождается определенным политическими и дипломатическими намеками с использованием элементов шантажа», - пояснил свою позицию Нилов.

При этом он считает, что рассыпающийся союз был выгоден обеим сторонам.

«Охлаждение отношений всегда приносит минусы всем участникам процесса. Учитывая экономическую мощь России, пространства, которые мы занимаем, численность населения, промышленность - нельзя сравнивать нашу страну и Беларусь. Но тот союз, который годами выстраивался, был взаимовыгоден. Наверное, даже заявления высшего руководства Белоруссии не могут изменить наши устоявшиеся контакты, но подтекстом все же читается, что мы братья-славяне, лишь пока им выгодно», - заявил парламентарий от ЛДПР.

В свою очередь глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН согласился с Лукашенко в словах о смене отношений между государствами.

«Я с ним кое в чем согласен. Дело в том, что уже после создания Союзного государства с Белоруссией возникло Евразийское экономическое пространство, где участников уже не двое. Естественно, что Евразийское экономическое пространство унифицировало правила игры, которые, в том числе, поглотили некоторые союзные отношения [между Россией и Белоруссией]. Было бы наивно, если бы это было не так», - считает Калашников.