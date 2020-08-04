Генерал ФСБ: На задержанных в Минске россиян можно повесить даже извержение Везувия

Задержанных под Минском и на юге Белоруссии россиян направили в республику специально, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Против белорусов брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. По поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси… это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье. Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию», — сказал он во время обращения к народу и парламенту.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, обсуждая с НСН подобные заявления, отметил, что Лукашенко бредит.

«Для того, чтобы избраться на новый срок, Лукашенко нужен внешний враг, и задержанные россияне – это та самая внешняя угроза. А россияне-то в чем признались? Да и в чем им признаваться по большому счету? И когда они находятся в условиях несвободы, на них можно списать всё, что угодно, даже извержение Везувия. И когда люди ходят в форме строем, то это глупость какая-то, а не спецоперация», - прокомментировал ситуацию собеседник НСН.