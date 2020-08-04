Генерал ФСБ: На задержанных в Минске россиян можно повесить даже извержение Везувия

Генерал-майор ФСБ в отставке заявил НСН, что поведение Александра Лукашенко дает ему основание считать, что белорусский президент и его окружение страдают галлюцинациями.

Задержанных под Минском и на юге Белоруссии россиян направили в республику специально, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Против белорусов брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. По поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси… это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье. Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию», — сказал он во время обращения к народу и парламенту.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, обсуждая с НСН подобные заявления, отметил, что Лукашенко бредит.

«Для того, чтобы избраться на новый срок, Лукашенко нужен внешний враг, и задержанные россияне – это та самая внешняя угроза. А россияне-то в чем признались? Да и в чем им признаваться по большому счету? И когда они находятся в условиях несвободы, на них можно списать всё, что угодно, даже извержение Везувия. И когда люди ходят в форме строем, то это глупость какая-то, а не спецоперация», - прокомментировал ситуацию собеседник НСН.

«Мы имеем дело с очень серьезными галлюцинациями Лукашенко и его окружения»

Лукашенко добавил, что сегодня получил информацию о «еще одном отряде», переброшенном на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки.

При этом СМИ пишут, что россиян в Белоруссии пытают, чтобы добиться нужных показаний. И Александр Михайлов не исключил этого факта, иначе в противном случае правоохранительная система Белоруссии теряет свое лицо. Задержав граждан другого государства, обвинив их в тяжких преступлениях, Минску нужно доказывать свою правоту.

«Я считаю, что для России принцип один: худой мир лучше доброй ссоры. Мы долго терпели фортели Лукашенко по разным поводам, но накануне выборов у него происходит зашкаливание сознания», - предположил Александр Лукашенко.

Лукашенко: Россия боится потерять Белоруссию, поменяв братство на партнёрство

29 июля в Минске задержали 32 россиян, которых белорусская сторона назвала «боевиками ЧВК, их подозревают в намерении устроить в республике массовые беспорядки. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва своих людей не оставит.

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О задержанных в Минске россиянах
ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоЗадержаниеБелоруссия
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