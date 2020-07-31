«Шантажировать Россию». Зачем Минск передал список россиян Украине

«Операция была бестолковая по перемещению людей. Белоруссия сейчас - это такой хаб в условиях закрытых границ. Она была местом, откуда люди могли вылетать в другие страны. У Белоруссии был в этом свой экономический интерес. И вдруг такое произошло, позавчера было можно, теперь они узнали, стало нельзя. Они [белорусские власти] все знали. Этих людей задержали, чтобы использовать в политических целях. Чтобы шантажировать, чтобы получить какие-то преференции от России», - предположил Криницын.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН опроверг версию о постоянном использовании Минска в качестве перевалочного пункта для российских военспецов.

«Есть вопросы, почему они ехали не спецбортом, каким образом оказались в Минске. Глава совбеза Белоруссии [Андрей] Равков заявил, что никакого согласования их пребывания с белорусскими силовиками не было. Вызывает подозрения, что они поселились под Минском, недалеко от резиденции Лукашенко в острый предвыборный период», - сказал эксперт.

Он объяснил, почему Лукашенко может пойти на выдачу задержанных Украине. «Белорусское руководство считает, что несогласованное, несанкционированное появление ЧВК на территории республики тоже было недружественным шагом. Поэтому они считают, что люди у них развязаны по отношению к этим людям. Некоторая часть этих людей была раньше гражданами Украины, причем Украина настаивает, что они продолжают оставаться ее гражданами и на этом основании может потребовать выдачи. Острый вопрос, чье гражданство окажется приоритетнее, российское или украинское. На мой взгляд, выдавать этих людей Украине нельзя, это сильно обострит отношения с Москвой. Это будет серьезный эксцесс», - подчеркнул Дзермант.

Политолог указал, что россияне, которые сейчас дают показания белорусских спецслужбам, подозреваются в причастности к уголовным делам против оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича.