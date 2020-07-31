«Шантажировать Россию». Зачем Минск передал список россиян Украине
Эксперты рассказали в эфире НСН, пойдет ли Лукашенко на выдачу задержанных россиян Киеву.
Список задержанных в Белоруссии россиян был передан Украине. Об этом, как, передает УНН, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, Минск просит проверить их на совершение преступлений и участие в военных действиях. Украина требует экстрадировать часть задержанных, подозреваемых в преступлениях в Донбассе. У них были обнаружены два паспорта – российский и украинский. Украина не признает двойного гражданства и считает их своими гражданами.
Руководитель ЧВК РСБ-групп Олег Криницын в эфире НСН объяснил, в каком случае Минск может пойти на выдачу задержанных Киеву.
«Если они граждане Украины, то отбросив эмоции, слова о справедливости, по законодательству и по запросу они имеют право передать этих людей. Если украинская сторона считает, что они совершали преступления на территории Украины, то их будут привлекать по закону стороны пребывания. Если эти преступления будут доказаны. Но если это граждане России, то выдавать их на Украину не должны», - объяснил Криницын.
Он указал, что у этой ситуации «есть политическая подоплека, есть юридическая, и есть понятийная». «Не совсем правильный ход Батьки – заигрывать с двумя сторонами, тем более с Украиной. А тем более передача ей граждан России, даже если у них двойные паспорта. По какому пути пойдет Лукашенко? Раскачивать сейчас лодку для него, во время предвыборной кампании, совершенно неумный ход. Считаю, Лукашенко сейчас играет с огнем», - сказал эксперт.
Он подтвердил ранее появлявшуюся информацию о том, что Белоруссия стала перевалочным пунктом военспецов в условиях пандемии. Об этом же накануне заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, назвавший задержанных россиян сотрудниками охранного предприятия, направлявшимися в Стамбул.
«Операция была бестолковая по перемещению людей. Белоруссия сейчас - это такой хаб в условиях закрытых границ. Она была местом, откуда люди могли вылетать в другие страны. У Белоруссии был в этом свой экономический интерес. И вдруг такое произошло, позавчера было можно, теперь они узнали, стало нельзя. Они [белорусские власти] все знали. Этих людей задержали, чтобы использовать в политических целях. Чтобы шантажировать, чтобы получить какие-то преференции от России», - предположил Криницын.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН опроверг версию о постоянном использовании Минска в качестве перевалочного пункта для российских военспецов.
«Есть вопросы, почему они ехали не спецбортом, каким образом оказались в Минске. Глава совбеза Белоруссии [Андрей] Равков заявил, что никакого согласования их пребывания с белорусскими силовиками не было. Вызывает подозрения, что они поселились под Минском, недалеко от резиденции Лукашенко в острый предвыборный период», - сказал эксперт.
Он объяснил, почему Лукашенко может пойти на выдачу задержанных Украине. «Белорусское руководство считает, что несогласованное, несанкционированное появление ЧВК на территории республики тоже было недружественным шагом. Поэтому они считают, что люди у них развязаны по отношению к этим людям. Некоторая часть этих людей была раньше гражданами Украины, причем Украина настаивает, что они продолжают оставаться ее гражданами и на этом основании может потребовать выдачи. Острый вопрос, чье гражданство окажется приоритетнее, российское или украинское. На мой взгляд, выдавать этих людей Украине нельзя, это сильно обострит отношения с Москвой. Это будет серьезный эксцесс», - подчеркнул Дзермант.
Политолог указал, что россияне, которые сейчас дают показания белорусских спецслужбам, подозреваются в причастности к уголовным делам против оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича.
«В связи с деятельностью Тихановского заведено два уголовных дела: организация массовых беспорядков и попытка дестабилизации в стране в предвыборный период. Возможно, были даны какие-то показания в рамках этих уголовных дел, которые совпали с информацией о присутствии этих людей, из российской ЧВК. В связи с этим они тоже подозреваются по этим уголовным статьям. Началась раскрутка всей этой истории. Пока они подозреваются в возможном участии в каких-то несанкционированных выступлениях. Они в статусе подозреваемых по двум уголовным статьям, связанным с деятельностью Тихановского, Статкевича», - пояснил собеседник НСН.
По его мнению, раскрутка этого дела может затронуть и кандидата в президенты Светлану Тихановскую, жену Сергея Тихановского, которая зарегистрировалась на выборы после того как оппозиционера не допустили к участию в них.
«Пока сложно говорить. Пока она собирает митинги, агитирует в рамках законодательства. Если никаких эксцессов на ее митингах не произойдет, не должно повлиять. Иначе силовики, конечно, будут пресекать», - заключил Дзермант.
Напомним, накануне на предвыборный митинг Светланы Тихановской в Минске по разным оценкам собралось от 35 тысяч до 65 тысяч человек.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможных провокациях во время агитационных митингов - якобы их намереваются устраивать иностранные «боевики».
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