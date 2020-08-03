Белорусский политолог назвал предвыборные рейтинги Лукашенко «липой с обеих сторон»
Александр Зимовский в беседе с НСН отметил, что нынешняя предвыборная кампания в Белоруссии, несмотря на аресты и скандалы, не принесёт громких сюрпризов.
Обе палаты белорусского парламента в понедельник собрались на внеочередные сессии, сообщает агентство БелТА. Во вторник президент Белоруссии намерен обратиться к народу и Национальному собранию. В ближайшее воскресенье в стране пройдут президентские выборы.
Тем временем, как отмечают эксперты, рейтинг действующего президента за неделю до выборов резко упал.
Однако политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН призвал не обращать серьёзного внимания на различные «социологические выкладки» в преддверии голосования.
«Что до рейтингов Лукашенко и его соперников, то с научной социологической точки зрения всё это «липа». Причём «липа», выявляемая простым органолептическим методом, бесхитростная совершенно манипуляция. «Рейтинг Лукашенко» спускается сверху, чтобы ориентировать личный состав УИКов. Снизу «антирейтинг Лукашенко» вбрасывается, чтобы запугать личный состав УИКов гипотетической ответственностью за гипотетические фальсификации. Цифры, которые называются обеими сторонами, по факту, не достойны серьезного обсуждения», - полагает Зимовский.
Собеседник НСН убеждён, что нынешняя президентская кампания сюрпризов не принесёт, поскольку она мало чем отличается от прошлых.
«В первом приближении, действительно, может появиться впечатление, будто нынешняя белорусская президентская гонка отличается от прежних избирательных кампаний. Однако это грубейшая ошибка, от неё и происходят дальнейшие нелепости, которыми так богаты нынешние прогнозы аналитиков и наблюдателей за событиями в Белоруссии.
Программы белорусских кандидатов не меняются с 2001 года, причём это касается и самого Лукашенко, и его нынешних соперников. Соперники, как и все предыдущие 20 лет, хотят убрать Лукашенко. Лукашенко хочет остаться, что совершенно логично, и кто его в этом упрекнет? Других программных различий нет. Иногда кандидатов пытаются сортировать по принципу «за Россию» и «против России». Не надо строить иллюзий. Никогда в Белоруссии не было кандидата «за Россию». Лукашенко был «не против России», и это уже считалось в Москве внешнеполитическим успехом космического масштаба. И космической же глупости, прошу простить, за трюизм.
В ситуации, когда для 75% белорусов суверенитет страны не является ценностью, ради которой стоит затянуть пояса, кандидатам остаётся соревноваться лишь в том, у кого морковка толще и слаще. До сего дня в этом отношении Лукашенко имел довольно большой гандикап.
И вдруг в Белоруссии кормовая база резко сузилась. Поэтому противники Лукашенко окучивают тех белорусов, которым действующий президент сегодня никак не в состоянии обеспечить приличный паёк. Таких людей в Белоруссии уже очень много. Но недостаточно, чтобы заявлять, будто они составляют большинство избирателей.
Белорусские историки в будущем, вероятно, отметят, что белорусского президента «уделывали» в уличной борьбе женщины. Белоруссия - мужское общество, где революционных валькирий никогда не знали. Поэтому белорусское «восстание масс» (так называют процесс наиболее экзальтированные приверженцы) под управлением кандидатки Светланы Тихановской, натурально, войдёт в историю. Она реально собирает стадионы, чего никогда не мог сделать ни один белорусский политик, и ни один белорусский эстрадный артист», - считает эксперт.
Не следует делить нынешних претендентов на пост белорусского президента на «пророссийских» и «западных», уточнил политолог.
«Говоря о ставках Лукашенко и других кандидатов на Запад или на Москву, наблюдатели и аналитики допускают простейшую ошибку, как любой новичок (в хорошем смысле) в казино. Шарик на рулетке не может делать никаких ставок, он может только катиться до полной остановки, он объект игры. Кандидаты белорусские - объект выборов. Субъект выборов - белорусский избиратель. Который всё меньше голосует сердцем, и всё больше мудро руководствуется желудком и видами на бесплатную антикоронавирусную вакцину. Исходя из этого, 9 августа победит кандидат, показавший себя меньшим злом для будущего здоровья и относительного сытого благополучия белорусского народа», - с добродушным сарказмом заметил Александр Зимовский.
Ранее НСН рассказала о заявлении лидера ЛДПР Владимира Жириновского с предложением Александру Лукашенко отказаться от участия в президентской кампании 2020 года и снять свою кандидатуру. «Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться», — убежден Жириновский.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
856 тыс.+5 394 / сут.
Умерли
14 207+79 / сут.
Выздоровели
654 тыс.+3 420 / сут.
- «Газпром» обжалует штраф польского регулятора за «Северный поток - 2»
- Дегтярёв призвал телеканалы не демонизировать хабаровчан
- В МИД РФ заявили послу Белоруссии о беспочвенном задержании россиян
- Путин дал Медведеву с супругой дипломатические паспорта
- Медведев хочет усложнить выдачу права на работу мигрантам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru