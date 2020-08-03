Белорусский политолог назвал предвыборные рейтинги Лукашенко «липой с обеих сторон»

Программы белорусских кандидатов не меняются с 2001 года, причём это касается и самого Лукашенко, и его нынешних соперников. Соперники, как и все предыдущие 20 лет, хотят убрать Лукашенко. Лукашенко хочет остаться, что совершенно логично, и кто его в этом упрекнет? Других программных различий нет. Иногда кандидатов пытаются сортировать по принципу «за Россию» и «против России». Не надо строить иллюзий. Никогда в Белоруссии не было кандидата «за Россию». Лукашенко был «не против России», и это уже считалось в Москве внешнеполитическим успехом космического масштаба. И космической же глупости, прошу простить, за трюизм.

В ситуации, когда для 75% белорусов суверенитет страны не является ценностью, ради которой стоит затянуть пояса, кандидатам остаётся соревноваться лишь в том, у кого морковка толще и слаще. До сего дня в этом отношении Лукашенко имел довольно большой гандикап.

И вдруг в Белоруссии кормовая база резко сузилась. Поэтому противники Лукашенко окучивают тех белорусов, которым действующий президент сегодня никак не в состоянии обеспечить приличный паёк. Таких людей в Белоруссии уже очень много. Но недостаточно, чтобы заявлять, будто они составляют большинство избирателей.

Белорусские историки в будущем, вероятно, отметят, что белорусского президента «уделывали» в уличной борьбе женщины. Белоруссия - мужское общество, где революционных валькирий никогда не знали. Поэтому белорусское «восстание масс» (так называют процесс наиболее экзальтированные приверженцы) под управлением кандидатки Светланы Тихановской, натурально, войдёт в историю. Она реально собирает стадионы, чего никогда не мог сделать ни один белорусский политик, и ни один белорусский эстрадный артист», - считает эксперт.

Не следует делить нынешних претендентов на пост белорусского президента на «пророссийских» и «западных», уточнил политолог.

«Говоря о ставках Лукашенко и других кандидатов на Запад или на Москву, наблюдатели и аналитики допускают простейшую ошибку, как любой новичок (в хорошем смысле) в казино. Шарик на рулетке не может делать никаких ставок, он может только катиться до полной остановки, он объект игры. Кандидаты белорусские - объект выборов. Субъект выборов - белорусский избиратель. Который всё меньше голосует сердцем, и всё больше мудро руководствуется желудком и видами на бесплатную антикоронавирусную вакцину. Исходя из этого, 9 августа победит кандидат, показавший себя меньшим злом для будущего здоровья и относительного сытого благополучия белорусского народа», - с добродушным сарказмом заметил Александр Зимовский.

Ранее НСН рассказала о заявлении лидера ЛДПР Владимира Жириновского с предложением Александру Лукашенко отказаться от участия в президентской кампании 2020 года и снять свою кандидатуру. «Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться», — убежден Жириновский.















