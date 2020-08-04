Братства нет! В Госдуме согласились с Лукашенко

В ходе послания народу и парламенту президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.

Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы РФ Ярослав Нилов в эфире НСН подтвердил, что среди наших народов "никакого братства и добрососедства нет".

«Пока все хорошо и экономически выгодно – они братья, как только что-то пошло вразрез интересам белорусской стороны, тут же начинаются обвинения и замена статуса. Та же ситуация была и с Украиной. Эта игра статусами сопровождается определенным политическими и дипломатическими намеками с использованием элементов шантажа», - пояснил свою позицию Нилов.

При этом он считает, что рассыпающийся союз был выгоден обеим сторонам.

«Охлаждение отношений всегда приносит минусы всем участникам процесса. Учитывая экономическую мощь России, пространства, которые мы занимаем, численность населения, промышленность - нельзя сравнивать нашу страну и Беларусь. Но тот союз, который годами выстраивался, был взаимовыгоден. Наверное, даже заявления высшего руководства Белоруссии не могут изменить наши устоявшиеся контакты, но подтекстом все же читается, что мы братья-славяне, лишь пока им выгодно», - заявил парламентарий от ЛДПР.

В свою очередь глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН согласился с Лукашенко в словах о смене отношений между государствами.

«Я с ним кое в чем согласен. Дело в том, что уже после создания Союзного государства с Белоруссией возникло Евразийское экономическое пространство, где участников уже не двое. Естественно, что Евразийское экономическое пространство унифицировало правила игры, которые, в том числе, поглотили некоторые союзные отношения [между Россией и Белоруссией]. Было бы наивно, если бы это было не так», - считает Калашников.