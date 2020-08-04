Антироссийское выступление Лукашенко объяснили страхом санкций Запада

Но это в первую очередь четкий месседж Западу, подчеркнул эксперт.

«Не так много белорусских избирателей, стремящихся на Запад, поверят в искренность устремлений Лукашенко на Запад. Он это прекрасно понимает. У него сейчас задача обострить отношения с Россией до такой степени, чтобы его фальсификации при подсчете голосов не привели к реальным и серьезным санкциям со стороны Запада. Таков у него расчет. А дальше он собирается эксплуатировать атомную электростанцию, которую мы ему построили на свои деньги», - напомнил он.

По словам собеседника НСН, в таком изменении риторики главы Белоруссии виновато, прежде всего, российское руководство.

«Мне про Лукашенко стало все ясно, когда он 10 лет назад заявил, что белорусы – это «русские со знаком качества». То есть мы с вами - второй сорт. Причем он сказал это не у себя в Белоруссии, а в интервью российским СМИ. С тех пор с его стороны такого рода оскорбительных и провокационных заявлений в отношении России и российского руководства просто не счесть. У нас возобладало такое мнение, что ради сохранения военно-политического союза с государством Беларусь и ради дружбы с ее народом, нашим братским народом, надо все это Лукашенко спускать. У него такое недержание речи. Иногда он произносит сам не подумав чего. У нас приучили его к безответственности в отношении своих поступков и высказываний. Все это вылилось в то, что мы с вами наблюдаем сейчас. Это наша вина, России, до чего он дошел, до прямых угроз нам. Как Беларусь будет жить, когда Лукашенко поджег все мосты? Они еще не все сгорели, но горят. Но вопрос, как мы будем после этого провала в Белоруссии у себя здесь жить. Эта история не идет в плюс нашей власти», - признал политолог.

Напомним, 29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов.

