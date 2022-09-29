«Локомотив пошел»: Донбасс готовится к интеграции и «новому этапу боевых действий»

ЛНР может войти в состав России уже в течение недели: главы присоединяющихся регионов прилетели в Москву согласовывать параметры интеграции.

Луганская, Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области готовятся к процедуре вступления в состав России. Главы регионов уже прилетели в Москву и, по всей видимости, будут обсуждать полномочия и статус своих территорий.

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«Думаю, что ЛНР будет принята в состав России в качестве республики. Остальные детали: какие права, какие обязанности будут у республики, власти – все это пропишем в законодательных документах, которые примем в ближайшее время», - заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

Дипломат рассчитывает, что республика войдет в состав России в течение недели. Соответствующий договор уже практически готов.

«Локомотив пошел, и его уже вряд ли остановишь. Мы на финишной прямой, и мы ее пройдем, однозначно. Я думаю, что это в пределах недели должно произойти (вхождение в состав РФ, - прим. НСН). Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», - пояснил Мирошник.

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Вместе с тем в ЛНР констатируют, что обстрелы со стороны ВСУ после проведения референдума усиливаются, и ждут от Москвы, в том числе, ключевых военных решений по защите присоединяющихся территорий, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Обстрелы усиливаются, они ведутся по гражданской инфраструктуре. Это будет продолжаться до тех пор, пока противника не отбросят на то расстояние, с которого он не сможет обстреливать территорию республик. Это возможно только при поддержке армии России и ключевых решений, которые, полагаю, в ближайшее время будут приняты, после того, как мы вернемся в состав России», - отметил Марочко.

Глава ДНР Денис Пушилин после оглашения итогов референдумов публично не высказывался о том, какие полномочия хочет получить республика после вхождения в состав России. Возможно, это связано с тем, что еще не весь регион освобожден от украинских военных. При этом Пушилин убежден, что в составе РФ Донецку будет проще вести боевые действия.

«Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий. Всему свое время», - сказал Пушилин.

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Он, а также главы ЛНР Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий, замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов накануне вечером прилетели в Москву на переговоры.

«Собрались в Москве для принятия исторического решения. Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации», - написал Стремоусов у себя в Telegram-канале.

Примечательно, что и сам он стал гражданином России 28 сентября. Паспорт ему вручил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Киеве результаты референдума не признают. Служба безопасности Украины уже предъявила обвинения 16 организаторам плебисцитов. В их числе – Пушилин, Балицкий, Стремоусов, глава Херсонской области Владимир Сальдо. Главы ЛНР Пасечника в списке нет.

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В офисе президента Украины заявили, что готовятся объявить иностранных наблюдателей на референдуме в международный розыск.

«Граждане других стран, согласившихся сыграть роль «наблюдателей» в российских псевдореферендумах, будут квалифицированы как соучастники в посягательстве на целостность Украины», - заявил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter.

Ранее зампред Госсовета Крыма Алла Пономаренко в беседе с НСН заявила, что Крым готов оказать помощь новым регионам по вхождению в состав России.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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