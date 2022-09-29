«Локомотив пошел»: Донбасс готовится к интеграции и «новому этапу боевых действий»

«Думаю, что ЛНР будет принята в состав России в качестве республики. Остальные детали: какие права, какие обязанности будут у республики, власти – все это пропишем в законодательных документах, которые примем в ближайшее время», - заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

Дипломат рассчитывает, что республика войдет в состав России в течение недели. Соответствующий договор уже практически готов.

«Локомотив пошел, и его уже вряд ли остановишь. Мы на финишной прямой, и мы ее пройдем, однозначно. Я думаю, что это в пределах недели должно произойти (вхождение в состав РФ, - прим. НСН). Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», - пояснил Мирошник.