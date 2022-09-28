«Все по плану»: Пушилин и Пасечник ускоряют слияние ДНР и ЛНР с Россией
Главы Донецкой и Луганской народных республик готовят обращение к президенту Владимиру Путину по итогам референдумов, а в Киеве заявили, что с Россией теперь переговоры невозможны.
27 сентября в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях завершился пятидневный плебисцит за вхождение в состав России. Еще до полуночи стали известны результаты. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно.
Еще до окончательного подсчета голосов глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что собирается поехать в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Сегодня-завтра я поеду в Москву. Мной подготовлено соответствующее обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законодательством РФ порядке о вхождении Луганской народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации», - цитирует Пасечника Луганский информационный центр.
Поддержать коллегу готов и глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что Путин обещал поддержать присоединение республик к России в случае положительных результатов референдума.
«Конечно же, мы придем к следующей юридической части. Все по плану, который мы для себя нарисовали уже давно - это план как можно быстрее стать частью большой страны, России», - сказал Пушилин РИА Новости.
Реакции Украины на происходящее долго ждать не пришлось. В ночь на 28 сентября президент Владимир Зеленский заявил членам Совета безопасности ООН, что признание Москвой итогов референдумов положит конец возможности начать мирные переговоры.
«Признание Россией этих псевдо референдумов, осуществление сейчас так называемого «крымского сценария», ещё одна попытка аннексировать украинскую территорию будет означать, что нам не о чем говорить с президентом России», - заявил Зеленский.
Он также потребовал от каждой страны мира реакции на проведенные референдумы. Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя напомнил Зеленскому, как тот предлагал убраться всему русскоговорящему населению из этих регионов.
«Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки», - сказал Небензя.
Он также напомнил, что глава МИД Германии Анна-Лена Бербок позволила себе заявить, что людей «расстреливают и насилуют, а потом они должны ставить галочки».
«То есть, видимо, они голосуют уже после того, как их расстреляли и изнасиловали. А те солдаты, которых вы видели, охраняли участников референдума от весьма вероятных провокаций со стороны Украины», - добавил Небензя. Впрочем, итоги референдума еще обсудят в Совбезе ООН. США и Албания уже выступили против присоединения регионов к России. Так, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что проект резолюции по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях представлен членам организации.
«Мы предлагаем резолюцию с Албанией, которая осуждает бутафорские референдумы и призывает все страны не признавать какой-либо измененный статус Украины, обязывает Россию вывести войска с Украины немедленно. Наш план провести голосование по резолюции если не в конце этой недели, то в начале следующей»,— заявила Томас-Гринфилд.
Представитель Украины Сергей Кислица заявил о готовности даже выйти за рамки Совбеза ООН.
«Потом мы двинемся в Генеральную Ассамблею», - заявил Кислица.
А заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не сомневается, что решение о включении регионов в состав России будет принято.
«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Абхазия одной из первых заявила, что с уважением относится к решению жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Мы по поручению главы государства Аслана Георгиевича Бжания осуществляем внимательный мониторинг ситуации. Мы с вниманием и с уважением относимся к позиции людей, это – их инициатива, людей, которые не согласны с принципами формирования политики на Украине, с фактически явными и серьезными проявлениями неонацистских устремлений, которые очевидны сегодня на Украине. Мы это рассматриваем как несогласие людей с этой политикой», - сказал глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что вопреки его ожиданиям ВСУ не начали наступление на Запорожском фронте с целью сорвать референдум. А попытки, которые предпринимались киевским режимом, не оказали влияния на ход голосования.
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