Небензя: Жители Донбасса выполнили призывы Зеленского «убраться в Россию»

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей выполняют «циничную» просьбу президента Украины Владимира Зеленского покинуть территорию страны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя: Референдумы прошли прозрачно

Дипломат отметил, что Киев с 2014 года объявил русскоязычных граждан и русских жителей Донбасса «особями» и «нелюдями», пишет РИА ФАН. Как напомнил Небензя, ранее Зеленский в одном из интервью посоветовал «убраться из Украины в Россию» всем, кто считает себя русским и любит русский язык, отмечает Ura.ru.

«Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки», — цитирует постпреда РИА Новости.

Накануне в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области завершились референдумы о присоединении этих территорий к России. Большинство жителей поддержало вхождение регионов в состав РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассРеферендумРоссияУкраинаВладимир Зеленский
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