«Дожать» Литву: Россия и Евросоюз согласовали «разблокировку» Калининграда
В ЕС признали, что запрет транзита в Калининград из России невозможен, однако Литва до сих пор упирается по этому вопросу.
Угрозы России об ответных мерах за блокаду Калининграда подействовали на западных политиков, и регион постепенно выводят из-под санкций.
Ранее стало известно, что Евросоюз и Россия заключили соглашение, не допускающее запрет перевозки грузов между частями России. Это касается и железнодорожного, и автомобильного транзита. Отмечается, что документ полностью удовлетворил представителей Кремля, при этом власти Литвы до сих пор отказываются давать согласие на транзит в Калининград.
В конце июня депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что Еврокомиссия подготовила документ, позволяющий России провозить через территорию Евросоюза в Калининград попавшие под санкции товары. При этом Литва настаивала на прежней позиции, но один из членов ЕС потребовал пересмотра санкций. Какое именно это было государство, политик не уточнил.
В то же время в Вильнюсе любые предложения Москвы старались даже не рассматривать. Например, советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что Литва не допускает возможности создания «зеленых коридоров» для транзита российских товаров в Калининградскую область.
С 18 июня 2022 года Вильнюс прекратил транзит в Калининградскую область подсанкционных грузов, что составило почти 50% от всех перевозок. Для провоза с территории РФ в самый западный российский регион были запрещены продукты из чугуна и стали, реактивное топливо, товары для авиа и космической промышленности и некоторые другие категории. Позже санкционный список также пополнили цемент, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе. К провозу не были запрещены в частности товары первой необходимости, продукты и медикаменты.
В России такое поведение Литвы сочли блокадой Калининграда и пообещали незамедлительно ввести ответные меры. Высказывались даже предположения, что в ответ на действия НАТО в прибалтийском регионе следует разместить в области ядерное оружие, что позволит контролировать значительную территорию и поможет решить проблему с доставкой грузов в анклав.
При этом некоторые специалисты все-таки считают, что Россия могла вы обойтись и без военных мер в этом вопросе. Так, депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заверил, что РФ может экономически уничтожить Литву в ответ на транспортную блокаду Калининграда.
«Для них будет необратимый вред. Мы все можем закрыть практически без ущерба для себя, потому что у нас есть воздушная и морская составляющая, которая будет доставлять в Калининградскую область все грузы. Литва как государство может исчезнуть под экономическим давлением России, но зачем нам это, это наш давний сосед», - заявил он.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также предлагал ответные экономические меры, связанные с полным запретом движения товаров между Прибалтикой и Россией. В связи с этим он подчеркнул, что такая инициатива загрузит морских перевозчиков и даст работу калининградским портам, которые пострадали от санкций ЕС. При этом позже он подчеркнул, что «спокойный разговор до собеседника не доходит», и отметил, что ситуация может решиться только угрозами ответных действий, которые, по его словам, могут нанести значительный ущерб транспортной сфере Литвы.
После этого губернатор области также выступил с инициативой создания при согласии Литвы выделенных железной и автомобильной дорог с основной территории России в Калининград. Однако в Госдуме не верят, что Вильнюс согласится на это.
«Сначала они должны открыть нам грузы, а потом вести разговоры о дороге. Это бы сняло много вопросов. Расстояние по Литве 212 километров, можно сделать несколько полос. Дорога не должна быть платной, ее надо будет охранять. Думаю, года за полтора-два можно управиться», - заметил Колесник в эфире НСН.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила, что если ситуация с поставкой грузов в Калининградскую область не изменится в ближайшее время, Москва приступит к реализации жестких ответных мер.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 002 / сут.
Умерли
382 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 209 / сут.
- Юрист посоветовал не выбрасывать банковские карты с истекшим сроком действия
- Роспотребнадзор решил не возвращать антиковидные ограничения
- В США предрекли «большой конфуз» Байдена в Саудовской Аравии
- Власти Запорожья рассказали о запрещенных экспериментах Киева на местной АЭС
- В России тестируют вакцину, эффективную против оспы обезьян
- В ЛНР заявили об обстреле Луганска боеприпасами к HIMARS дальностью до 300 км
- Бывший советник Трампа признался в участии в подготовке госпереворотов в мире
- Глава полиции Японии: задача по охране Абэ не была выполнена
- 13 июля в столичном регионе ожидается дождь
- СМИ: россияне смогут оплачивать штрафы и налоги через СБП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru