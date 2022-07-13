«Дожать» Литву: Россия и Евросоюз согласовали «разблокировку» Калининграда

Ранее стало известно, что Евросоюз и Россия заключили соглашение, не допускающее запрет перевозки грузов между частями России. Это касается и железнодорожного, и автомобильного транзита. Отмечается, что документ полностью удовлетворил представителей Кремля, при этом власти Литвы до сих пор отказываются давать согласие на транзит в Калининград.

В конце июня депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что Еврокомиссия подготовила документ, позволяющий России провозить через территорию Евросоюза в Калининград попавшие под санкции товары. При этом Литва настаивала на прежней позиции, но один из членов ЕС потребовал пересмотра санкций. Какое именно это было государство, политик не уточнил.

В то же время в Вильнюсе любые предложения Москвы старались даже не рассматривать. Например, советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что Литва не допускает возможности создания «зеленых коридоров» для транзита российских товаров в Калининградскую область.