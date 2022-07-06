Алиханов рассказал о способе добиться снятия блокады Калининграда

По его словам, спокойный разговор до собеседника не доходит. «Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно», — сказал губернатор.

Алиханова отметил, что старается вернуть этот разговор в «как минимум экономико-логистический ракурс».

Ранее политик заявил, что полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики, который рассматривается в качестве крайней ответной меры на ограничение Литвой транзита в Калининград, не следует считать блокадой.

