Алиханов рассказал о способе добиться снятия блокады Калининграда
Ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Калининградской области Антона Алиханова.
По его словам, спокойный разговор до собеседника не доходит. «Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно», — сказал губернатор.
Алиханова отметил, что старается вернуть этот разговор в «как минимум экономико-логистический ракурс».
Ранее политик заявил, что полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики, который рассматривается в качестве крайней ответной меры на ограничение Литвой транзита в Калининград, не следует считать блокадой.
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