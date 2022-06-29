«Всё идет к нарушению договора»: Норвегии предрекли российскую военную операцию

Накануне сообщалось, что Норвегия отказалась сделать исключение из санкций для грузов, отправленных для российских поселений на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Валерий Журавель считает, что такие действия могут спровоцировать военный конфликт.

«Все идет к нарушению договора о Шпицбергене 1920 года. Несомненно, Норвегия это делает под влиянием НАТО. Создается какой-то определенный тлеющий конфликт на этой части территории. В тех или иных условиях, он может перерасти в более острый конфликт, связанный с использованием вооруженных сил. Думаю, две стороны понимают это. После завершения спецоперации на Украине, следующим регионом осложнения обстановки может быть Арктика. Там тоже очень много проблем, но их там будут устранять уже более решительно», - сказал Журавель.

По его словам, Норвегия предприняла слишком много действий, которые полностью нарушают договор о Шпицбергене 1920 года и вытесняют Россию с архипелага.