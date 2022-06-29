«Всё идет к нарушению договора»: Норвегии предрекли российскую военную операцию
Нарушения Норвегией договора о Шпицбергене приведут к острому конфликту, заявил в эфире НСН политолог Валерий Журавель.
Из-за нарушений Норвегией договора о Шпицбергене Россия может начать в стране спецоперацию, в Норвегии много проблем и их российская сторона будет устранять решительно, заявил глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Норвегия отказалась сделать исключение из санкций для грузов, отправленных для российских поселений на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Валерий Журавель считает, что такие действия могут спровоцировать военный конфликт.
«Все идет к нарушению договора о Шпицбергене 1920 года. Несомненно, Норвегия это делает под влиянием НАТО. Создается какой-то определенный тлеющий конфликт на этой части территории. В тех или иных условиях, он может перерасти в более острый конфликт, связанный с использованием вооруженных сил. Думаю, две стороны понимают это. После завершения спецоперации на Украине, следующим регионом осложнения обстановки может быть Арктика. Там тоже очень много проблем, но их там будут устранять уже более решительно», - сказал Журавель.
По его словам, Норвегия предприняла слишком много действий, которые полностью нарушают договор о Шпицбергене 1920 года и вытесняют Россию с архипелага.
«Шпицберген – это особая ситуация во взаимоотношениях России и Норвегии. Глава МИД РФ Сергей Лавров в приветственной телеграмме министру иностранных дел Норвегии указал на то, что Россия ощущает на себе давление с их стороны. Они установили рыбоохранную зону, не предоставляют территорию для проведения научных исследований и так далее. Это общий большой комплекс того, что характеризует наши отношения. Такой постоянной деятельностью, в том числе хозяйственной, на Шпицбергене занимается только Норвегия и Россия. Мы там добываем уголь и занимаемся туристическим бизнесом. Эта ситуация с непропуском контейнеров не украшает характер наших отношений», - сказал Журавель.
Российские грузы обычно доставляются на Шпицберген из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе России и Норвегии. На острова грузы доставляет единственное грузовое судно Bring, которое регулярно ходит на Шпицберген и отправляется на архипелаг каждые десять дней.
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