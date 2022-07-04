«Если все за, то и я тоже»: В Калининграде оценили идею переименовать город

Предприниматель из Калининградской области Андрей Романов в эфире НСН заявил, что не считает нужным менять название города, но если жители выступят за, то он их поддержит.


Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что нет смысла тратить ресурсы на переименование Калининграда, добавив при этом, что если большинство жителей города выступит «за», он их тоже поддержит.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - за правду» Сергей Миронов на фоне блокады Калининградской области предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а область - в Балтийский край. Романов рассказал, что он не против переименования города.

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«Мне не кажется, что сегодня это самый актуальный вопрос, который требует большого внимания, обсуждения, а самое главное – ресурсов, в том числе и финансовых для того, чтобы все это организовать. В Калининградской области, согласно данным последней переписи, более миллиона жителей, значит, конечно, мнения по переименованию наверняка будут разные. Поэтому, если этот вопрос будет на самом деле актуальным, по нему нужно проводить широкий опрос, что-то вроде локального референдума. Лично я уже привык к названию Калининград. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Если большинство жителей Калининграда выскажется за переименование, то я тоже не буду возражать», - подчеркнул он.

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В то же время, по его словам, сейчас область не заблокирована.

«Блокады сегодня нет. Позиция жителей и предпринимателей Калининградской области заключается в том, что никогда Евросоюз и уж тем более такая маленькая страна как Литва не смогут полностью заблокировать регион Российской Федерации. Силенок не хватит. Мы работаем, продолжаем принимать и отгружать продукцию. Да, у нас в связи с последними решениями Литвы появились новые сложности и вызовы, но они решаемы, и мы в этих условиях продолжаем работать», - заключил Романов.

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До этого Литва объявила о запрете с 18 июня транзита через территорию ЕС из России в Калининградскую область подсанкционных грузов. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не собирается организовывать блокаду Калининграда и указал на необходимость пересмотра директивы по исполнению рестрикций.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение отказаться от иностранных вывесок в России естественно и правильно.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:Калининградская ОбластьСергей МироновПредпринимателиКалининградПереименование
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