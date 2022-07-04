«Если все за, то и я тоже»: В Калининграде оценили идею переименовать город

Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что нет смысла тратить ресурсы на переименование Калининграда, добавив при этом, что если большинство жителей города выступит «за», он их тоже поддержит.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - за правду» Сергей Миронов на фоне блокады Калининградской области предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а область - в Балтийский край. Романов рассказал, что он не против переименования города.