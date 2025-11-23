Литва ограничит транзит в Калининград для давления на РФ и Белоруссию

ЛИТВУ НА ЗАМОК?

Накануне глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс заявил, что Вильнюс хочет ограничить транзит в Калининград в качестве меры для давления на Москву и Минск. При этом политик не исключил, что Литва введет и другие меры, в том числе — очередное закрытие границы с Белоруссией.

Кроме того, Синкявичюс заявил, что, если якобы контрабанда сигарет из Белоруссии не прекратится, а фурам, пока оставшимся там, не предоставят возможности вернуться в Литву, Вильнюс тоже может рассмотреть вопрос об ограничении транзита в Калининград.

«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках ЕС. Это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких», - приводит слова Синкявичюса «Sputnik Литва».