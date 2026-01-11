Фицо: Евросоюз не может предложить ничего, кроме ненависти к России

«Единственное, что может Европейский союз - это ненавидеть русских», - сказал Фицо.

Ранее сегодня он выступил с предложением отстранить Каю Каллас от должности верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По мнению Фицо, Евросоюз не способен оперативно реагировать на возникающие кризисы и фактически лишён самостоятельной позиции по ключевым мировым событиям.

До этого Фицо заявил, что переговорам по урегулированию на Украине старательно мешают, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

