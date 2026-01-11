Фицо: Евросоюз не может предложить ничего, кроме ненависти к России
Евросоюз не может предложить ничего, кроме ненависти к России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью словацкому телеканалу ТА3.
«Единственное, что может Европейский союз - это ненавидеть русских», - сказал Фицо.
Ранее сегодня он выступил с предложением отстранить Каю Каллас от должности верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По мнению Фицо, Евросоюз не способен оперативно реагировать на возникающие кризисы и фактически лишён самостоятельной позиции по ключевым мировым событиям.
До этого Фицо заявил, что переговорам по урегулированию на Украине старательно мешают, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фицо: Евросоюз не может предложить ничего, кроме ненависти к России
- Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в подмосковном Клину
- Защитник сборной Росси Игорь Дивеев перешёл из ЦСКА в «Зенит»
- Президент Кубы: Страна готова защищаться до последней капли крови
- Оставшийся без туристов из РФ финский аэропорт закрыли до конца марта
- Кличко: У ПВО Украины нет ресурсов для отражения авиаударов
- Трое американских бобслеистов выпали из саней на Кубке мира
- 23 россиянина пострадали при столкновении катера с траулером на Пхукете
- Не оправдали ожиданий? В новогодние праздники кинотеатры собрали 9 млрд рублей
- Хинштейн: Четыре приграничных района Курской области остались без электричества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru