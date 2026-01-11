Экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер пропал на Кипре

Полиция Республики Кипр начала масштабную операцию по поиску гражданина России, бывшего генерального директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, который пропал без вести. Об этом сообщила полиция острова.

В Красноярском крае завершились активные поиски пропавшей семьи

В сообщении управления уголовного розыска провинции Лимасол в соцсети X говорится, что полиция просит предоставить любую информацию, способную помочь в розыске Баумгертнера, который с 7 января 2026 года отсутствует по месту своего жительства в Лимасоле. Полиция также опубликовала фотографии пропавшего и его приметы.

К поискам Баумгертнера привлечены значительные силы - подразделения гражданской обороны, добровольцы, а также вертолет и беспилотники. В районе деревни Писсури (примерно на полпути между Лимассолом и Пафосом) на гористом побережье установлено оцепление - именно там был зафиксирован последний сигнал мобильного телефона бизнесмена.

28 сентября 2025 года недалеко от посёлка Кутурчин в Красноярском крае пропала семья Усольцевых, состоящая из трёх человек, в том числе пятилетней девочки. Известно, что туристы отправились по маршруту в направлении горы Буратинка. 12 октября активные поиски семьи были завершены и перешли в режим точечных задач, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеРоссиянеКипр

Горячие новости

Все новости

партнеры