Экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер пропал на Кипре

В сообщении управления уголовного розыска провинции Лимасол в соцсети X говорится, что полиция просит предоставить любую информацию, способную помочь в розыске Баумгертнера, который с 7 января 2026 года отсутствует по месту своего жительства в Лимасоле. Полиция также опубликовала фотографии пропавшего и его приметы.

К поискам Баумгертнера привлечены значительные силы - подразделения гражданской обороны, добровольцы, а также вертолет и беспилотники. В районе деревни Писсури (примерно на полпути между Лимассолом и Пафосом) на гористом побережье установлено оцепление - именно там был зафиксирован последний сигнал мобильного телефона бизнесмена.

28 сентября 2025 года недалеко от посёлка Кутурчин в Красноярском крае пропала семья Усольцевых, состоящая из трёх человек, в том числе пятилетней девочки. Известно, что туристы отправились по маршруту в направлении горы Буратинка. 12 октября активные поиски семьи были завершены и перешли в режим точечных задач, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».