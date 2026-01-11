Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в подмосковном Клину

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате ДТП в подмосковном Клину. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

2 рейсовых автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве

Авария произошла около 17:15 на 527-м километре федеральной трассы А-108 («Московское большое кольцо»). По предварительным данным, водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ.

В результате ДТП пассажир Opel погиб на месте происшествия. Водитель легковушки и ещё двое пассажиров были госпитализированы с травмами.

Ранее сегодня 2 рейсовых автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

