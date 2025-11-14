Литва ужесточила контроль транзита россиян в Калининградскую область

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович утвердил новый порядок контроля за гражданами России, следующими транзитом через литовскую территорию в Калининградскую область. Об этом сообщает агентство ELTA.

Согласно новым правилам, службу охраны госграницы, полицию и службу общественной безопасности обязали координировать действия при надзоре за транзитными перевозками и при реагировании на возможные инциденты.