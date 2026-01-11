Защитник сборной Росси Игорь Дивеев перешёл из ЦСКА в «Зенит»

С новым клубом 26-летний футболист подписал контракт, действующий до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон.

Дивеев - воспитанник «Уфы», за который начал профессиональную карьеру. С 2019 года он выступал за ЦСКА, в составе которого завоевал два Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне РПЛ на его счету 19 сыгранных матчей и 3 забитых гола.

За сборную России Дивеев провёл 19 встреч и отметился одним забитым мячом. Примечательно, что в последнем товарищеском матче национальной команды против Чили (0:2) 15 ноября 2025 года именно Игорь Дивеев впервые вышел на поле в качестве капитана сборной.

Из «Зенита» же в ЦСКА перешел аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Соглашение с ним рассчитано до лета 2030 года.

После 18 туров ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, «Зенит» идёт вторым. Следующий, 19-й тур российской премьер-лиги, предварительно намечен на выходные - 28 февраля - 1 марта 2026 года. Однако точные даты и время будут определены позднее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».