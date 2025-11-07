Лукашенко поручил перестроить работу пограничников на границе с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручения по организации работы пограничных служб на белорусско-литовской границе. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Совещание по ситуации на границе состоялось 7 ноября. Глава Госпогранкомитета Константин Молостов представил доклад о текущем положении дел.

По итогам обсуждения в ближайшие дни будет выстроена новая схема работы вдоль всей линии границы.

Ранее Литва объявила о временном закрытии пограничных переходов с Белоруссией до 30 ноября, объяснив решение необходимостью реагировать на «гибридную атаку» со стороны Минска. Белорусские власти отвергли обвинения и призвали Вильнюс возобновить нормальное сообщение, передает «Радиоточка НСН».

