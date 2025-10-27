Литва разрешила проезд транзитом в Калининград через «Мядининкай»

Литва начала пропускать через пограничный пункт «Мядининкай» ограниченные категории граждан, включая дипломатов, жителей Евросоюза и путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область и обратно. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.

По данным ГТК, литовская сторона уведомила о новых правилах пересечения границы. Проезд через пункт разрешен дипломатам и лицам, перевозящим литовскую дипломатическую почту, гражданам Литвы и других стран ЕС, членам их семей, а также обладателям вида на жительство в Литве. Кроме того, пропускаются лица, направляющиеся транзитом между Беларусью и Калининградской областью.