Литва разрешила проезд транзитом в Калининград через «Мядининкай»
Литва начала пропускать через пограничный пункт «Мядининкай» ограниченные категории граждан, включая дипломатов, жителей Евросоюза и путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область и обратно. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.
По данным ГТК, литовская сторона уведомила о новых правилах пересечения границы. Проезд через пункт разрешен дипломатам и лицам, перевозящим литовскую дипломатическую почту, гражданам Литвы и других стран ЕС, членам их семей, а также обладателям вида на жительство в Литве. Кроме того, пропускаются лица, направляющиеся транзитом между Беларусью и Калининградской областью.
Белорусская таможня подтвердила, что движение по этим категориям возобновилось с 14:30. За это время в Литву выехали 30 легковых автомобилей, два автобуса и один грузовик, а въезд в Беларусь оформили 19 машин, три автобуса и 20 грузовиков.
Пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» с белорусской стороны) при этом остается закрытым на неопределенный срок — пересечение границы там полностью прекращено, передает «Радиоточка НСН».
