СМИ: Долина предпочла отдых в Абу-Даби передаче ключей от квартиры Лурье
Народная артистка России, певица Лариса Долина вместе с дочерью и внучкой уехали на новогодние каникулы в один из самых роскошных отелей ОАЭ - Rixos Premium Saadiyat Island на острове Саадият в Абу-Даби. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Mash, вместо того чтобы завершить обещанную передачу ключей от квартиры Полине Лурье, артистка наслаждается отдыхом премиум-класса. В распоряжении певицы - огромные бассейны с видом на море, первоклассный спа-комплекс, профессиональные массажи, современный фитнес-центр, теннисные корты и вечерние программы с живой музыкой и выступлениями диджеев.
Точные даты окончания отпуска артистки пока неизвестны. Первый концерт Долиной в 2026 году запланирован на 27 января в московском баре Petter.
Ранее адвокат покупательницы жилья знаменитости Полины Лурье Светлану Свириденко сообщила, что Долина уехала из страны и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
