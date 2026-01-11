СМИ: Долина предпочла отдых в Абу-Даби передаче ключей от квартиры Лурье

По информации Mash, вместо того чтобы завершить обещанную передачу ключей от квартиры Полине Лурье, артистка наслаждается отдыхом премиум-класса. В распоряжении певицы - огромные бассейны с видом на море, первоклассный спа-комплекс, профессиональные массажи, современный фитнес-центр, теннисные корты и вечерние программы с живой музыкой и выступлениями диджеев.

Точные даты окончания отпуска артистки пока неизвестны. Первый концерт Долиной в 2026 году запланирован на 27 января в московском баре Petter.

Ранее адвокат покупательницы жилья знаменитости Полины Лурье Светлану Свириденко сообщила, что Долина уехала из страны и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».