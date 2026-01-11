СМИ: Долина предпочла отдых в Абу-Даби передаче ключей от квартиры Лурье

Народная артистка России, певица Лариса Долина вместе с дочерью и внучкой уехали на новогодние каникулы в один из самых роскошных отелей ОАЭ - Rixos Premium Saadiyat Island на острове Саадият в Абу-Даби. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче недвижимости до 20 января

По информации Mash, вместо того чтобы завершить обещанную передачу ключей от квартиры Полине Лурье, артистка наслаждается отдыхом премиум-класса. В распоряжении певицы - огромные бассейны с видом на море, первоклассный спа-комплекс, профессиональные массажи, современный фитнес-центр, теннисные корты и вечерние программы с живой музыкой и выступлениями диджеев.

Точные даты окончания отпуска артистки пока неизвестны. Первый концерт Долиной в 2026 году запланирован на 27 января в московском баре Petter.

Ранее адвокат покупательницы жилья знаменитости Полины Лурье Светлану Свириденко сообщила, что Долина уехала из страны и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
ТЕГИ:ОтпускКвартираПевицаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры