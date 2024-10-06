Ликвидация и взрывы: В Бейруте после атаки Израиля начались сильные пожары
Израиль нанес несколько ударов по трассе, которая проходит от центра Бейрута до международного аэропорта.
С конца сентября Израиль наносит удары по Ливану, пытаясь ликвидировать верхушку «Хезболлы». Некоторых членов ливанского движения израильским военным удалось уничтожить. На защиту Ливана встал Иран, выпустив по Израилю множество ракет, однако Иерусалим пока так и не остановился в эскалации конфликта.
ПОЖАРЫ В БЕЙРУТЕ
Ночью 6 октября в Бейруте после атаки Израиля начались масштабные пожары. По сообщениям РИА Новости, самолеты израильских ВВС нанесли новую серию ударов по южному пригороду ливанской столицы. Корреспондент издания рассказал, что более трех ударов Израиля пришлось на трассу, которая ведет из центра города в аэропорт. Еще несколько взрывов произошло на расстоянии около двух километров от международного аэропорта Бейрута.
После очередной атаки на столицу Ливана в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что в атакованных районах якобы находились объекты, принадлежащие ливанскому шиитскому движению «Хезболла». В результате авиаудара со стороны Израиля в Бейруте были повреждены несколько зданий и крупных объектов.
Перед этим ЦАХАЛ также совершила несколько атак на районы Бурдж аль-Бараджни и Шувайфат. 5 октября в «Хезболле» рассказали, что, когда Армия обороны Израиля попыталась пройти к населенному пункту Одайсе на юге Ливана, прогремел мощный взрыв. Отмечалось, что бойцы ливанского движения столкнулись с израильской пехотой, после чего произошла детонация. В связи с этим израильские военные вынуждены были отступить. Известно, что в рядах ЦАХАЛ были потери.
В Лиге арабских государств (ЛАГ) осудили операцию Израиля в Ливане. По итогам заседания Совета ЛАГ на уровне постпредов в Каире было подписано коммюнике, призывающее Иерусалим прекратить военные действия, «приносящие серьезные риски для региональной стабильности».
«Мы… подтверждаем, что будем считать любое вторжение на ливанскую территорию и оккупацию какой-либо ее части посягательством на общеарабскую национальную безопасность», - передает RT.
Израиль уже на протяжении нескольких недель наносит воздушные удары по Бейруту. Накануне начальник Генштаба страны Герци Халеви даже объявил о намерении командования ЦАХАЛ разрушить всю инфраструктуру «Хезболлы» в городе и ликвидировать членов этой организации. По его словам, ЦАХАЛ собирается наносить удары по «Хезболле» в различных областях, в том числе по Бейруту, долине Бекаа и южному Ливану.
ОБЕЩАННАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» с целью уничтожения инфраструктуры «Хезболлы». За это время ЦАХАЛ сумела ликвидировать несколько важных персон ливанской организации, в том числе 27 сентября во время авиаудара по Бейруту лидера движения Хасана Насраллу, его дочь Зейнаб, командующего Южным фронтом Али Керхи и еще нескольких других командиров ливанской организации.
В ходе своей операции в Ливане Израиль также уничтожил командира ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммеда Али Исмаила, его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила, командира воздушных сил объединения Мухаммеда Хусейна Срура, старшего командира Ибрагима Акиля и несколько других представителей «Хезболлы». Израильские военные также смогли ликвидировать главу палестинского движения «ХАМАС» Исмаила Хании.
4 октября ЦАХАЛ объявила, что за четыре дня с начала наземных действий в южном Ливане смогла ликвидировать около 250 бойцов «Хезболлы» и атаковала более двух тысяч объектов инфраструктуры объединения. В пресс-службе Армии Израиля рассказали, что она уничтожила военные строения, склады боеприпасов и пусковые установки ливанского движения, а также более 20 командиров разных уровней.
Изначально ЦАХАЛ в основном наносила авиаудары по Ливану, но в ночь на 1 октября израильская армия развернула наземную операцию в приграничных районах этого государства. В ответ на действия Иерусалима, Иран в тот же вечер выпустил примерно 200 ракет по территории Израиля. Это стало ответом на ликвидацию руководства «Хезболлы», включая ее лидера Хасана Насраллу.
Между тем, израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в интервью НСН подчеркнул, что в ближайшее время НАТО не будет вмешиваться в конфликт.
«Эскалация может привести к использованию более серьезного, в том числе и ядерного оружия в случае, если война начнется с Ираном и Турцией. Тогда Израиль применит тактические ядерные заряды. Сейчас, все-таки, перевес на стороне Запада, то есть это коалиция Израиль и США. Великобритания отказалась пока что вмешиваться в этот конфликт, у них у самих в парламенте раскол. ЕС отказывается принимать в этом участие, поскольку у них большое исламское население, они не хотят его будоражить. НАТО сейчас не будет в этом конфликте в ближайшее время. У Ирана фактически из мелких прокси остались только йеменские хуситы и "Хезболла", но есть мощные союзники, такие как Китай, Россия, Индия и все страны БРИКС. Поэтому, с одной стороны, геополитический перевес на стороне Ирана, но стратегический, тактический и оперативный – на стороне Израиля», - заметил он.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль сознательно пошел на обострение конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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