Ликвидация и взрывы: В Бейруте после атаки Израиля начались сильные пожары

ПОЖАРЫ В БЕЙРУТЕ

Ночью 6 октября в Бейруте после атаки Израиля начались масштабные пожары. По сообщениям РИА Новости, самолеты израильских ВВС нанесли новую серию ударов по южному пригороду ливанской столицы. Корреспондент издания рассказал, что более трех ударов Израиля пришлось на трассу, которая ведет из центра города в аэропорт. Еще несколько взрывов произошло на расстоянии около двух километров от международного аэропорта Бейрута.

После очередной атаки на столицу Ливана в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что в атакованных районах якобы находились объекты, принадлежащие ливанскому шиитскому движению «Хезболла». В результате авиаудара со стороны Израиля в Бейруте были повреждены несколько зданий и крупных объектов.

Перед этим ЦАХАЛ также совершила несколько атак на районы Бурдж аль-Бараджни и Шувайфат. 5 октября в «Хезболле» рассказали, что, когда Армия обороны Израиля попыталась пройти к населенному пункту Одайсе на юге Ливана, прогремел мощный взрыв. Отмечалось, что бойцы ливанского движения столкнулись с израильской пехотой, после чего произошла детонация. В связи с этим израильские военные вынуждены были отступить. Известно, что в рядах ЦАХАЛ были потери.