СМИ: Россиянам призывного возраста могут отказать в сделках с недвижимостью

Речь идет о мужчинах в возрасте 18-30 лет, которые состоят или должны состоять на воинском учете и не находятся в запасе. Из письма, на которое ссылается издание, следует, что такие россияне «подлежат призыву на военную службу», поэтому в отношении них «могут быть применены временные меры для обеспечения их явки в военный комиссариат по повестке». Нотариусам фактически предписали учитывать сведения о воинском учете граждан при совершении ряда юридически значимых действий.

В документе, который подписал 15 сентября вице-президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, сказано, что мужчинам призывного возраста могут отказать в оформлении ипотечного кредита, покупки или продажи недвижимости, в регистрации в качестве владельца бизнеса, если они не предъявят документы воинского учета.

Ранее командирам воинских частей разрешили удостоверять имущественные сделки военнослужащих вместо нотариусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

