«Обмен ракетами»: Ответ Израиля на атаку Ирана призвали ждать в ближайшие сутки

«Вероятность прямой войны, особенно сухопутной, крайне мала. Скорее всего, будет вновь обмен ракетными ударами, как и было полгода назад, когда Иран атаковал практически такими же ракетами, практически в таком же количестве и по тем же целям, которые не были достигнуты, были все перехвачены. То же самое произошло вчера. Примерно такой же ответ будет из Израиля, может быть, чуть пожестче. И если Израиль нанесет ракетные удары, то по военным базам, по бункерам, которые находятся в горах Ирана, не по гражданским целям. Но ответ будет однозначно в ближайшие сутки», – сказал Ципис.

Он отметил, что израильский Генштаб не подтвердит поражение военных аэродромов на территории страны в ходе прошедшей атаки, даже если это действительно произошло.

«Иранские власти говорят о том, что они поразили какие-то аэродромы… Возможно, но об этом нам в открытых источниках не скажут. Если были какие-то поражены объекты военной инфраструктуры, то мы, скорее всего, об этом не узнаем, поскольку Генштаб такие вещи не публикует», – указал собеседник НСН.

Также Ципис высказался о помощи США в отражении атаки Ирана. По словам эксперта, американские системы ПВО расположены в том числе в Иордании и в Ираке, они позволили многим ракетам не долететь до цели.

«Судя по тому, что они утверждают, они принимали участие, как они могли это сделать технически. У США есть системы ПВО, которые расположены в Иордании и в Ираке. И относительно легко перехватить ракеты Ирана, поэтому большинство даже не долетели до Израиля. С другой стороны, ведь в Иране тоже понимают, что их ракеты будут перехвачены. Зачем тогда было наносить этот удар... Можно прийти только к одному выводу, что этот ракетный удар был произведен только с целью сохранить лицо на Ближнем Востоке и не потерять репутацию в исламском мире. Вот, судя по всему, вся цель этого иранского удара», – сказал Ципис.