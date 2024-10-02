«Обмен ракетами»: Ответ Израиля на атаку Ирана призвали ждать в ближайшие сутки
Применение Израилем тактического ядерного оружия возможно только в случае начала полномасштабной войны с Ираном и Турцией, отметил в эфире НСН Саймон Ципис.
Израиль ответит на атаку Ирана ракетными ударами, вероятность прямой войны, особенно сухопутной, крайне мала, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в интервью НСН.
Иран выпустил по Израилю вечером 1 октября порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). На видео в соцсетях видны падения ракет в разных районах страны. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран в свою очередь предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным. Ципис отметил, что ответ Израиля будет «чуть пожестче» атаки Ирана.
«Вероятность прямой войны, особенно сухопутной, крайне мала. Скорее всего, будет вновь обмен ракетными ударами, как и было полгода назад, когда Иран атаковал практически такими же ракетами, практически в таком же количестве и по тем же целям, которые не были достигнуты, были все перехвачены. То же самое произошло вчера. Примерно такой же ответ будет из Израиля, может быть, чуть пожестче. И если Израиль нанесет ракетные удары, то по военным базам, по бункерам, которые находятся в горах Ирана, не по гражданским целям. Но ответ будет однозначно в ближайшие сутки», – сказал Ципис.
Он отметил, что израильский Генштаб не подтвердит поражение военных аэродромов на территории страны в ходе прошедшей атаки, даже если это действительно произошло.
«Иранские власти говорят о том, что они поразили какие-то аэродромы… Возможно, но об этом нам в открытых источниках не скажут. Если были какие-то поражены объекты военной инфраструктуры, то мы, скорее всего, об этом не узнаем, поскольку Генштаб такие вещи не публикует», – указал собеседник НСН.
Также Ципис высказался о помощи США в отражении атаки Ирана. По словам эксперта, американские системы ПВО расположены в том числе в Иордании и в Ираке, они позволили многим ракетам не долететь до цели.
«Судя по тому, что они утверждают, они принимали участие, как они могли это сделать технически. У США есть системы ПВО, которые расположены в Иордании и в Ираке. И относительно легко перехватить ракеты Ирана, поэтому большинство даже не долетели до Израиля. С другой стороны, ведь в Иране тоже понимают, что их ракеты будут перехвачены. Зачем тогда было наносить этот удар... Можно прийти только к одному выводу, что этот ракетный удар был произведен только с целью сохранить лицо на Ближнем Востоке и не потерять репутацию в исламском мире. Вот, судя по всему, вся цель этого иранского удара», – сказал Ципис.
Кроме того, он допустил применение Израилем тактического ядерного оружия только в случае начала полномасштабной войны с Ираном и Турцией. Политолог также добавил, что в ближайшее время НАТО не будет вмешиваться в конфликт.
«Эскалация может привести к использованию более серьезного, в том числе и ядерного оружия в случае, если война начнется с Ираном и Турцией. Тогда Израиль применит тактические ядерные заряды. Сейчас, все-таки, перевес на стороне Запада, то есть это коалиция Израиль и США. Великобритания отказалась пока что вмешиваться в этот конфликт, у них у самих в парламенте раскол. Одни поддерживают Израиль, другие его критикуют. ЕС отказывается принимать в этом участие, поскольку у них большое исламское население, они не хотят его будоражить. НАТО сейчас не будет в этом конфликте в ближайшее время. У Ирана фактически из мелких прокси остались только йеменские хуситы и «Хезболла», но есть мощные союзники, такие как Китай, Россия, Индия и все страны БРИКС. Поэтому, с одной стороны, геополитический перевес на стороне Ирана, но стратегический, тактический и оперативный – на стороне Израиля», – подчеркнул он.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свете атаки Ирана выступил с осуждением расширения конфликта на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня. В свою очередь высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил обеспокоенность опасностью общерегиональной войны на Ближнем Востоке и заявил об осуждении Евросоюзом иранских ракетных ударов. По его словам, опасный цикл атак и ответных действий рискует выйти из-под контроля, передает «Радиоточка НСН».
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