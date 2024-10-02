«Обмен ракетами»: Ответ Израиля на атаку Ирана призвали ждать в ближайшие сутки

Применение Израилем тактического ядерного оружия возможно только в случае начала полномасштабной войны с Ираном и Турцией, отметил в эфире НСН Саймон Ципис. 

Израиль ответит на атаку Ирана ракетными ударами, вероятность прямой войны, особенно сухопутной, крайне мала, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в интервью НСН.

Иран выпустил по Израилю вечером 1 октября порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). На видео в соцсетях видны падения ракет в разных районах страны. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран в свою очередь предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным. Ципис отметил, что ответ Израиля будет «чуть пожестче» атаки Ирана.

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«Вероятность прямой войны, особенно сухопутной, крайне мала. Скорее всего, будет вновь обмен ракетными ударами, как и было полгода назад, когда Иран атаковал практически такими же ракетами, практически в таком же количестве и по тем же целям, которые не были достигнуты, были все перехвачены. То же самое произошло вчера. Примерно такой же ответ будет из Израиля, может быть, чуть пожестче. И если Израиль нанесет ракетные удары, то по военным базам, по бункерам, которые находятся в горах Ирана, не по гражданским целям. Но ответ будет однозначно в ближайшие сутки», – сказал Ципис.

Он отметил, что израильский Генштаб не подтвердит поражение военных аэродромов на территории страны в ходе прошедшей атаки, даже если это действительно произошло.

«Иранские власти говорят о том, что они поразили какие-то аэродромы… Возможно, но об этом нам в открытых источниках не скажут. Если были какие-то поражены объекты военной инфраструктуры, то мы, скорее всего, об этом не узнаем, поскольку Генштаб такие вещи не публикует», – указал собеседник НСН.

Также Ципис высказался о помощи США в отражении атаки Ирана. По словам эксперта, американские системы ПВО расположены в том числе в Иордании и в Ираке, они позволили многим ракетам не долететь до цели.

«Судя по тому, что они утверждают, они принимали участие, как они могли это сделать технически. У США есть системы ПВО, которые расположены в Иордании и в Ираке. И относительно легко перехватить ракеты Ирана, поэтому большинство даже не долетели до Израиля. С другой стороны, ведь в Иране тоже понимают, что их ракеты будут перехвачены. Зачем тогда было наносить этот удар... Можно прийти только к одному выводу, что этот ракетный удар был произведен только с целью сохранить лицо на Ближнем Востоке и не потерять репутацию в исламском мире. Вот, судя по всему, вся цель этого иранского удара», – сказал Ципис.
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Кроме того, он допустил применение Израилем тактического ядерного оружия только в случае начала полномасштабной войны с Ираном и Турцией. Политолог также добавил, что в ближайшее время НАТО не будет вмешиваться в конфликт.

«Эскалация может привести к использованию более серьезного, в том числе и ядерного оружия в случае, если война начнется с Ираном и Турцией. Тогда Израиль применит тактические ядерные заряды. Сейчас, все-таки, перевес на стороне Запада, то есть это коалиция Израиль и США. Великобритания отказалась пока что вмешиваться в этот конфликт, у них у самих в парламенте раскол. Одни поддерживают Израиль, другие его критикуют. ЕС отказывается принимать в этом участие, поскольку у них большое исламское население, они не хотят его будоражить. НАТО сейчас не будет в этом конфликте в ближайшее время. У Ирана фактически из мелких прокси остались только йеменские хуситы и «Хезболла», но есть мощные союзники, такие как Китай, Россия, Индия и все страны БРИКС. Поэтому, с одной стороны, геополитический перевес на стороне Ирана, но стратегический, тактический и оперативный – на стороне Израиля», – подчеркнул он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свете атаки Ирана выступил с осуждением расширения конфликта на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня. В свою очередь высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил обеспокоенность опасностью общерегиональной войны на Ближнем Востоке и заявил об осуждении Евросоюзом иранских ракетных ударов. По его словам, опасный цикл атак и ответных действий рискует выйти из-под контроля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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