«Ядерное оружие?»: В Госдуме опасаются последствий столкновения Ирана с Израилем
Россия будет пытаться погасить конфликт, грозящий непредсказуемыми последствиями всему миру, а не только странам Ближнего Востока, заявил в эфире НСН Алексей Чепа.
Вооруженное противостояние Ирана с Израилем может затронуть объекты ядерной инфраструктуры и несет угрозу применения ядерного оружия, заявил в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Вечером 1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю, выпустив по его территории более 180 баллистических ракет в течение часа. В Тегеране назвали это ответом на ликвидацию Израилем лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эту атаку «большой ошибкой» и пообещал, что Иран заплатит за свои действия.
«Двусторонние угрозы нападения на объекты ядерной инфраструктуры грозят серьезными последствиями. Я имею в виду центры ядерных исследований и в той, и в другой стране, объекты энергоснабжения и так далее. Все это, конечно, чревато и это несет угрозу применения ядерного оружия. Израиль - понятно, и Иран очевидно тоже обладает некими возможностями, которые сегодня не декларируются. Все это серьезная угроза для мира в целом», - сказал Чепа.
По его словам, Россия будет пытаться погасить этот конфликт, который может вызвать непредсказуемые последствия не только в мусульманском мире.
«Россия предпринимала и будет предпринимать все усилия, чтобы погасить по возможности этот конфликт. Мы прекрасно понимаем, что палестинский вопрос надо решать. Мы понимаем, что террористические действия ни с какой стороны недопустимы. Эскалация напряженности в регионе вызовет эскалацию и среди мусульманского мира, и среди окружающих стран, это коснется всех. В любой момент в этот конфликт может вступить в полной мере шиитский мир, не факт, что их не поддержат суннитские страны, это тоже возможно. Сейчас во многих странах реальная напряженная обстановка. Существуют угрозы нападения на посольства и многие другие действия. Все это может вызвать непредсказуемые действия», - заключил собеседник НСН.
По данным издания Wall Street Journal, власти Израиля передали Ирану предупреждение о намерении ответить на обстрел своей территории прямыми ударами по ядерным или нефтяным объектам, отмечает «Радиоточка НСН».
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