«Ядерное оружие?»: В Госдуме опасаются последствий столкновения Ирана с Израилем

Вооруженное противостояние Ирана с Израилем может затронуть объекты ядерной инфраструктуры и несет угрозу применения ядерного оружия, заявил в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю, выпустив по его территории более 180 баллистических ракет в течение часа. В Тегеране назвали это ответом на ликвидацию Израилем лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эту атаку «большой ошибкой» и пообещал, что Иран заплатит за свои действия.