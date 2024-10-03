Израиль объявил о намерении разрушить инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане

Начальник Генштаба Израиля Герци Халеви заявил, что командование армией нацелено на разрушение всей инфраструктуры «Хезболлы» и ликвидацию ее членов. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По словам Халеви, израильские войска будут наносить удары по «Хезболле» в различных секторах, включая Бейрут, долину Бекаа и южный Ливан. Операция «Стрелы севера», которая началась 23 сентября, была объявлена ЦАХАЛ с целью уничтожения инфраструктуры группировки.