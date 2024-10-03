Израиль объявил о намерении разрушить инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане

Начальник Генштаба Израиля Герци Халеви заявил, что командование армией нацелено на разрушение всей инфраструктуры «Хезболлы» и ликвидацию ее членов. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По словам Халеви, израильские войска будут наносить удары по «Хезболле» в различных секторах, включая Бейрут, долину Бекаа и южный Ливан. Операция «Стрелы севера», которая началась 23 сентября, была объявлена ЦАХАЛ с целью уничтожения инфраструктуры группировки.

В результате удара ВВС Израиля в Дамаске погиб зять лидера «Хезболлы»

В ночь на 1 октября Израиль развернул наземную операцию в приграничных районах Ливана. В ответ на действия Израиля, в тот же вечер Иран запустил около 200 ракет по территории Израиля, что стало ответом на ликвидацию руководства «Хезболлы», включая ее лидера Хасана Насраллу. Иранские власти предупредили, что в случае ответных действий Израиля их страна столкнется с мощными атаками.

По данным ЦАХАЛ, 2 октября в ходе операции на юге Ливана погибли восемь израильских военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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