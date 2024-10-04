«Трамп, англосаксы и заложник»: Победа Харрис в США «скинет» Нетаньяху с должности
Саймон Ципис заявил НСН, что Нетаньяху останется у власти только в случае победы Дональда Трампа, а демократы и англосаксы хотят упразднить Израиль.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется у власти только в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, его политика полностью противоречит позиции демократов, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в интервью НСН.
Отношения между США и Израилем сильно испортились из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных израильских и американских чиновников. Также стало известно, что в туалете Бориса Джонсона нашли прослушку после визита премьера Израиля. Бывший британский премьер сообщил об инциденте в своих мемуарах. Ципис рассказал о связи Израиля, демократов, республиканцев и англосаксов.
«Тут не так все просто, в США есть раскол между демократами и республиканцами. Демократы выступают с явной антиизраильской повесткой дня. Намного ближе к правому сектору Израиля Республиканская партия по главе с Дональдом Трампом. У республиканцев есть противостояние с Великобританией. А в Великобритании противостояние с Израилем через демократов. Таким образом, демократы – это инструмент в руках англосаксов, у них есть цель упразднить Израиль, создать большое государство, общее для двух народов на Ближнем Востоке, создать Палестинское государство», - рассказал он.
По его словам, Нетаньяху будет держаться у власти в случае победы Трампа. Если придет Харрис, он сразу слетит со своей должности, уверен Ципис. В связи с этим сейчас Израиль не слушает никаких указаний из Вашингтона, так как хочет ухудшить позиции демократов.
«Эта история с прослушкой тоже не просто так, она доказывает, что ведется теневая борьба республиканцев с англосаксами. Нетаньяху занял сторону республиканцев. Явное противостояние сейчас у Израиля с демократами. Сейчас Нетаньяху делает все наперекос тому, что требуют от него демократы в лице Байдена. Нетаньяху будет держаться у власти, если к власти придет Трамп. Если придет Харрис, он сразу слетит со своей должности. Чтобы удержаться на стуле, Нетаньяху нужен мощный фундамент под ногами, чем является большой конфликт на Ближнем Востоке. Он хочет максимально ухудшить позиции демократов, которые не хотят войны. Демократы поддерживают Иран, они обогатили Иран, прекратили все санкции. В Израиле общество считает, что находится в заложниках Нетаньяху, который находится в заложниках этих закулисных игроков. Если придут к власти демократы, Израиль будет упразднен, возникнет Палестинское государство. Если останется Нетаньяху, Израиль утонет в войне, такие перспективы для израильского общества», - заключил собеседник НСН.
Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оставило без внимания просьбы международного сообщества не допустить вторжения в Ливан, заявил ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает «Радиоточка НСН».
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