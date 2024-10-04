«Трамп, англосаксы и заложник»: Победа Харрис в США «скинет» Нетаньяху с должности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется у власти только в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, его политика полностью противоречит позиции демократов, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в интервью НСН.

Отношения между США и Израилем сильно испортились из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных израильских и американских чиновников. Также стало известно, что в туалете Бориса Джонсона нашли прослушку после визита премьера Израиля. Бывший британский премьер сообщил об инциденте в своих мемуарах. Ципис рассказал о связи Израиля, демократов, республиканцев и англосаксов.