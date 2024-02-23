«Кто как обзывается»: В России ответили на оскорбления Байдена в адрес Путина
Оскорбления, которые допускает президент Джо Байден в адрес российского коллеги Владимира Путина, не пугают россиян.
Президент РФ Владимир Путин подловил госсекретаря США Энтони Блинкена после его рассказа о бегстве прадеда из России. В Турции считают, глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло, пишет турецкая газета dikGAZETE.
Ранее глава Госдепартамента признался, что его прадед «бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов». Позже Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», пишет RT.
Философская реакция Путина
Большой урок истории, в том числе об Украине, Владимир Путин «преподал» в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он рассказал об этапах формирования славянского государства и причины начала Специальной военной операции, высказал свое отношение к участию Запада, в том числе США, в затягивании конфликта на Украине.
В ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско президент США Джо Байден назвал Путина «сукиным сыном», говоря, что властям США «приходится переживать по поводу ядерного конфликта».
Комментируя слова американского лидера, употребившего выражение «crazy S.O.B.», глава российского государства указал, что глава Белого дома не мог сказать ничего другого.
«Он же не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо. Ты мне очень помог». Поэтому, это адекватная реакция», - заключил российский лидер.
Неуязвимый президент
Хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина вряд ли способны уязвить российского лидера, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент материала вышел в Telegram-канале журналиста.
«Как пресс-секретарь российского президента я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина», — заявил Песков.
Песков предположил, что Байдену хотелось бы выглядеть голливудским ковбоем из-за его внутриполитических интересов, и также отметил, что главе Белого дома не удается войти в этот образ.
Пресс-секретарь Путина считает, что оскорбительные заявления, которые делает Байден, - огромный позор для США.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также высказалась о тоне заявлений Байдена в адрес Путина.
«Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением «сумасшедший сукин сын», пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом», —заявила она.
Официальная реакция РФ
Посольство России в США, несмотря на философскую реакцию Путина на обзывательства Байдена, направило в Госдепартамент ноту протеста. Об этом заявил глава дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Российское посольство указало Госдепартаменту на недопустимость оскорблений в адрес президента России.
«Вряд ли нынешнюю ситуацию удастся урегулировать простыми извинениями, да и американские власти на это не пойдут», - приводит слова Антонова Telegram-канал диппредставительства.
По словам дипломата, в посольстве не рассчитывают на адекватную реакцию Госдепартамента. Антонов допустил, что подобные инциденты будут повторяться по мере приближения выборов президента США.
В США в очередной раз были вынуждены объясняться из-за оскорбительных высказываний Джо Байдена в адрес лидера России Владимира Путина.
Реакция на страх
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби пояснил, что такая риторика связана угрозами нацбезопасности, исходящими от Москвы, сообщает РИА Новости.
«И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России», — сказал он.
Отмечается, что среди вызовов нацбезопасности, которые по оценке Вашингтона исходят от России — конфликт на Украине, якобы имеющиеся планы РФ разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения Москвы с Тегераном.
Ранее американский президент Джо Байден также не стеснялся в выражениям, он уже называл российского коллегу Владимира Путина «мясником», «убийцей» и военным преступником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru