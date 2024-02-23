«Кто как обзывается»: В России ответили на оскорбления Байдена в адрес Путина

Ранее глава Госдепартамента признался, что его прадед «бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов». Позже Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», пишет RT.

Философская реакция Путина

Большой урок истории, в том числе об Украине, Владимир Путин «преподал» в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он рассказал об этапах формирования славянского государства и причины начала Специальной военной операции, высказал свое отношение к участию Запада, в том числе США, в затягивании конфликта на Украине.

В ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско президент США Джо Байден назвал Путина «сукиным сыном», говоря, что властям США «приходится переживать по поводу ядерного конфликта».



Комментируя слова американского лидера, употребившего выражение «crazy S.O.B.», глава российского государства указал, что глава Белого дома не мог сказать ничего другого.

«Он же не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо. Ты мне очень помог». Поэтому, это адекватная реакция», - заключил российский лидер.