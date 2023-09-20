Reuters: Байден в четверг объявит о новом пакете военной помощи Украине
Президент США Джо Байден может в четверг объявить новый крупный пакет военной помощи Украине, передает агентство Reuters.
Ожидается, что новый перечень поставок будет приурочен к приезду Владимира Зеленского.
При этом в США усомнились в необходимости дальнейшей помощи Украине в нынешнем темпе. Об этом заявил журналист Ниалл Стенэйдж в американском издании The Hill. По его словам, сомнения в необходимости в прежнем объеме помогать Киеву одолевают ряд политиков-американцев. К тому же, отметил Стенэйдж, многие из них намерены более пристально изучить, как Украина расходует деньги, которые ей передают США.
Запад дает понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что он стал токсичным и невыгодным, что его легко можно заменить кем-то другим, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «Радиоточке НСН». Накануне украинский лидер Владимир Зеленский приехал в США для выступления в сессии Генассамблеи ООН. Рогов напомнил, что Зеленский продолжает просить у западных партнеров денег, при этом за 115 дней контрнаступления не показал никаких результатов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru