При этом в США усомнились в необходимости дальнейшей помощи Украине в нынешнем темпе. Об этом заявил журналист Ниалл Стенэйдж в американском издании The Hill. По его словам, сомнения в необходимости в прежнем объеме помогать Киеву одолевают ряд политиков-американцев. К тому же, отметил Стенэйдж, многие из них намерены более пристально изучить, как Украина расходует деньги, которые ей передают США.

Запад дает понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что он стал токсичным и невыгодным, что его легко можно заменить кем-то другим, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «Радиоточке НСН». Накануне украинский лидер Владимир Зеленский приехал в США для выступления в сессии Генассамблеи ООН. Рогов напомнил, что Зеленский продолжает просить у западных партнеров денег, при этом за 115 дней контрнаступления не показал никаких результатов.

