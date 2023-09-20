Песков: Путин не опустится до личных оскорблений в адрес Байдена и других коллег

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не опустится до уровня личных оскорблений. Так он прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена, который позволил себе назвать российского лидера «диктатором».

Песков отметил, что у Путина есть мнение по поводу подобной «стилистики» и «заявлений», но президент никогда не пойдет на оскорбление коллег.

Ранее Песков заявил, что визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о сроках сообщат позже. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее заявил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Китай. По его словам, российский лидер намерен отправиться в Поднебесную в октябре. В июле Дмитрий Песков также подтвердил, что визит Владимира Путина в Китай стоит на повестке дня. По его словам, контакты в Пекине на высшем уровне обсуждались ещё в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, передает «Радиоточка НСН».

