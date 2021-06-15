«Я ответил честно». Байден объяснил, почему назвал Путина «убийцей»
За три дня до саммита в Женеве Байден заявил, что не отказывается от своих слов о «Путине-убийце», но это не является препятствием для проведения переговоров.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что смеется, когда журналисты напоминают ему о том, что он назвал российского лидера Владимира Путина "убийцей".
Журналисты напомнили главе Белого дома, что Путин во время интервью телеканалу NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что президент США назвал его убийцей. После этого Байдена попросили уточнить, продолжает ли он считать Путина убийцей. «Я тоже смеюсь», — ответил американский президент.
Чтобы более конкретно ответить на заданный вопрос Байдену пришлось несколько раз прерываться, чтобы подобрать нужные слова.
«Они на самом деле, я... Ну, послушайте, я имею в виду, что он ясно дал понять, что...», - замялся президент.
«Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно», — сформулировал в конце концов свою мысль Байден.
При этом американский лидер добавил, что все это не играет большой роли с точки зрения его встречи с Путиным, которая запланирована на среду, 16 июня в столице Швейцарии. Он назвал Путина «достойным соперником», а также «умным и жестким» человеком.
Скандальное интервью, в котором Байден назвал Путина убийцей, состоялось 17 марта. Российский глава тогда ответил на это заявление детской поговоркой: «Кто как обзывается, тот сам так называется» и пожелал Байдену здоровья. А 13 апреля президент США позвонил Путину, предложив провести двустороннюю встречу на территории третьей страны. Политологи расценили телефонный звонок Байдена как попытку Вашингтона «отыграть назад» историю с оскорблениями в адрес Путина.
Кроме того, в недавнем интервью NBC Путин заявил, что у России нет привычки убивать кого-либо, отвечая на вопрос, приказывал ли он убить оппозиционера Алексея Навального.
Все эти заявления звучат на фоне предстоящего саммита мировых лидеров в Женеве. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил «Радиоточке НСН», что даже если после встречи Байдена и Путина не будет подписано никаких соглашений, есть шанс наладить конструктивный диалог.
«В высокой политике не всегда нужно ожидать подписания каких-то соглашений. В данном случае речь идет о том, чтобы установить нормальный диалог. Он предполагает возможность достаточно откровенного, уважительного и профессионального обмена мнениями. Не всегда же должны высшие лица узнавать все от кого-то со стороны», - отметил он.
В минувшее воскресенье российский президент заявил в эфире телеканала «Россия-1», что ожидает от предстоящей встречи восстановления личных контактов, а также выстраивания диалога по направлениям, представляющим взаимный интерес. В ряду таких проблем Путин назвал стратегическую стабильность, проблемы региональных конфликтов, экологию и природоохранные мероприятия, взаимодействие в сфере экономики. Отдельно отметил вопрос кибербезопасности, который считает одним из самых важных в глобальном масштабе.
В свою очередь, Байден сообщил, что поднимет вопрос поведения России, которое, по мнению Вашингтона, не соответствует международному праву. При этом он признался, что не может гарантировать, что Москва изменит свою политику, а Путина удастся в чем-то переубедить.
Белый дом уже сообщал, что Байден собирается обсудить с президентом России «полный спектр насущных вопросов», в том числе контроль над вооружениями, изменение климата, конфликт на Украине, кибератаки, в которых США усматривают «руку Москвы», а также арест оппозиционного политика Алексея Навального.
Ожидается, что главы США и РФ обсудят ядерные программы Ирана и Северной Кореи, Сирию, Арктику, борьбу с COVID-19 и другие темы.
Совместной пресс-конференции по итогам встречи не будет. Общаться с прессой президенты будут отдельно. «Это не соревнование, кто может лучше выступить на пресс-конференции, чтобы смутить друг друга», — заявил Байден на пресс-конференции на саммите G7 в Великобритании.
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