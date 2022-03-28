Госдеп объяснил «эмоциями» ругательства Байдена против Путина
Слова президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине были произнесены на эмоциях. Такой комментарий дал 28 марта Госдепартамент США.
По словам советника госдепа по энергетической безопасности Эймоса Хокстина, слова президента не являются официальной позицией Белого дома, так как они были сказаны из-за эмоций.
Так в американском ведомстве оценили оскорбления американского президента в адрес Путина в ходе визита Байдена в Польшу. До этого Байден заявил, что Путин не должен находиться у власти. «Он мясник - вот, что я думаю», – передал слова американского президента телеканал CNN.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что высказывания президента США являются недопустимыми и непростительными.
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