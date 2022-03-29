Байден заявил, что не отказывается от своих слов про Путина

Президент США Джо Байден заявил, что не отказывается от своих высказываний в адрес российского президента Владимира Путина, передает «Интерфакс».



Байден также отметил, что его высказывания являются его личным мнением, а не изменением политики Вашингтона. Таким образом Байден ответил на вопрос журналиста, сожалеет ли он о сказанном в отношении российского президента.

Американский лидер подчеркнул, что выражает свои эмоции, но не политизирует их.

Первые оскорбления датируются еще мартом 2021 года, когда Байден назвал Путина «убийцей». После этого Байден также называл Путина «мясником», «военным преступником» и «кровавым диктатором».

