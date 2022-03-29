Байден заявил, что не отказывается от своих слов про Путина
Президент США Джо Байден заявил, что не отказывается от своих высказываний в адрес российского президента Владимира Путина, передает «Интерфакс».
Байден также отметил, что его высказывания являются его личным мнением, а не изменением политики Вашингтона. Таким образом Байден ответил на вопрос журналиста, сожалеет ли он о сказанном в отношении российского президента.
Американский лидер подчеркнул, что выражает свои эмоции, но не политизирует их.
Первые оскорбления датируются еще мартом 2021 года, когда Байден назвал Путина «убийцей». После этого Байден также называл Путина «мясником», «военным преступником» и «кровавым диктатором».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Посольство Словении возобновило работу в Киеве
- Байден заявил, что не отказывается от своих слов про Путина
- Полиция Мексики опровергла стрельбу в аэропорту Канкуна
- Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии
- Байден прокомментировал возможное применение РФ химоружия
- В аэропорту Канкуна началась паника из-за звуков стрельбы
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 480 млн
- Минцифры рекомендовало операторам ограничить безлимитные тарифы
- Вучич предложил проведение российско-украинских переговоров в Сербии
- Минобороны РФ объявило о сбитом под Мариуполем Ми-8, летевшим за командирами «Азова»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru