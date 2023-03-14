Путин проведет совещание и мероприятие по случаю годовщины присоединения Крыма

Президент Владимир Путин проведет совещание и мероприятие, приуроченные к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Девятая годовщина воссоединения республики с РФ будет отмечаться 18 марта.

Как отметил Песков, планируется, что накануне важной даты Путин проведет субстантивное совещание.

«В сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента, которые ознаменуют [это]», — подчеркнул представитель Кремля.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КрымДмитрий ПесковВладимир Путин
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