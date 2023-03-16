Аксенов заявил, что у Украины нет шансов взять Крым
Шансов на взятие Крыма у Украины нет, считает глава республики Сергей Аксенов. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Крым-24».
Про словам Аксенова, Крыму ничего не угрожает после фортификации и формирования обороны региона.
«На сто процентов меры приняты, и реализация их позволит ... максимально минимизировать возможный ущерб ... в том числе и попытки атаковать с помощью беспилотников», — подчеркнул глава республики.
Ранее вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что угрозы Киева в сторону региона — лишь попытка «раздуть костер воинственности» в украинском обществе, пишет РИА ФАН.
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