Аксенов заявил, что у Украины нет шансов взять Крым

Шансов на взятие Крыма у Украины нет, считает глава республики Сергей Аксенов. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Крым-24».

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Про словам Аксенова, Крыму ничего не угрожает после фортификации и формирования обороны региона.

«На сто процентов меры приняты, и реализация их позволит ... максимально минимизировать возможный ущерб ... в том числе и попытки атаковать с помощью беспилотников», — подчеркнул глава республики.

Ранее вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что угрозы Киева в сторону региона — лишь попытка «раздуть костер воинственности» в украинском обществе, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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