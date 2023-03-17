В Крыму выделят землю участникам спецоперации

В ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину он отметил, что основной является выделение земельных участков в приморской зоне полуострова, «непосредственно примыкающей к зоне Черного моря».

«У нас все массивы для всех участников специальной военной операции всех родов, видов войск, Росгвардии и так далее, независимо даже для гражданских, кто участвует, выделены», - подчеркнул Аксёнов.

Ранее Путин заявил, что вопросы безопасности Крыма и Севастополя имеют приоритетный характер, будут предприняты все возможные меры, чтобы пресечь любые угрозы, сообщает НСН.

