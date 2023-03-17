В Крыму выделят землю участникам спецоперации

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике принято 12 мер поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

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В ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину он отметил, что основной является выделение земельных участков в приморской зоне полуострова, «непосредственно примыкающей к зоне Черного моря».

«У нас все массивы для всех участников специальной военной операции всех родов, видов войск, Росгвардии и так далее, независимо даже для гражданских, кто участвует, выделены», - подчеркнул Аксёнов.

Ранее Путин заявил, что вопросы безопасности Крыма и Севастополя имеют приоритетный характер, будут предприняты все возможные меры, чтобы пресечь любые угрозы, сообщает НСН.

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Фото: соцсети
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияКрымСергей Аксенов

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