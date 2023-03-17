В Крыму выделят землю участникам спецоперации
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике принято 12 мер поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
В ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину он отметил, что основной является выделение земельных участков в приморской зоне полуострова, «непосредственно примыкающей к зоне Черного моря».
«У нас все массивы для всех участников специальной военной операции всех родов, видов войск, Росгвардии и так далее, независимо даже для гражданских, кто участвует, выделены», - подчеркнул Аксёнов.
Ранее Путин заявил, что вопросы безопасности Крыма и Севастополя имеют приоритетный характер, будут предприняты все возможные меры, чтобы пресечь любые угрозы, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- Жена Зеленского рассказала об уничтожении российских дронов «банкой помидоров»
- Военкомат в Татарстане обратился к совести граждан для «сверки данных»
- Путин пообещал реализацию всех планов по повышению качества жизни в Крыму
- Индия ограничила срок пребывания в стране российских туристов
- В Крыму выделят землю участникам спецоперации
- Истек срок сдачи оружия жителями Днепропетровской области
- В Белом доме заявили, что вопрос о поставках F-16 Украине не обсуждается
- Росавиация договорилась об обслуживании летних рейсов в аэропортах Турции
- В Петербурге микроавтобус врезался в остановку, пострадали дети
- Путин заявил, что Крымский мост восстановят вовремя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru